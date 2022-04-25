علاء فهمي: مرتضى منصور كلمة السر في بطولات "طائرة الزمالك"

أعرب علاء فهمي رئيس قطاع الكرة الطائرة بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بتتويج الفريق الأول بالقلعة البيضاء بطلا لكأس مصر مساء الأحد بعد الفوز علي الأهلي 3-1 في النهائي.



أضاف فهمي أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أثبت أنه ليس مستشارا في القانون فقط بل أيضا يعد مستشارا رياضيا واجتماعيا وفي كل المجالات لأنه تعامل مع الملف الرياضي بحكمة وعقل وجاءت الانتصارات على يديه.



كما أشار فهمي إلى أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف على ملف ألعاب الصالات بالنادي، يستحق لقب قلب الأسد لأنه تحمل المسئولية أمام الإدارة وجماهير الزمالك وأعاد هيبة الكرة الطائرة بمجهوداته ومساندته الدائمة للفريق.



واختتم فهمي تصريحاته بأن اللاعبين كانوا رجالا بمعنى الكلمة خلال مشوار بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر فنيا وسلوكيا وكانوا على قدر المسئولية.



وتوج طائرة الزمالك ببطولة كأس مصر وذلك بعدما حقق الفوز على الأهلي في نهائي البطولة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بنتيجة 3/1 ليتوج بطلا للكأس للمرة السابعة في تاريخه.