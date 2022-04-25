«هو اللي مراته منكدة عليه هيدخل الجنة؟».. رد قوي من مبروك عطية | فيديو

تلقى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، سؤالا من متابع خلال بث مباشر ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال المتابع في سؤاله : “هو اللي مراته منكدة عليه هيدخل الجنة؟”.

وتابع عطية استحقاق الجنة من عدمه يتحقق بفعل الصالحات، مستشهدا بقول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا}.



وأضاف عطية:" الآية واضحة صريحة في تحديد من يستحق الجنة وبماذا يستحقها".



واختتم :" هنهرج في الدين؟! ايه اللي مراته خانقاه هيخش الجنة دي؟"، مضيفا، "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".