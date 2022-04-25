تحذير عاجل من الداخلية الكويتية إلى المواطنين بسبب الطقس

حذرت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين، اليوم الإثنين، من تدهور الاحوال الجوي، والتي أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وقالت الداخلية الكويتية: "ندعو المواطنين والمقيمين الانتباه والحذر بسبب موجة الغبار وسوء الأحوال الجوية التي تسود البلاد حاليا التي أدت لإنخفاض الرؤية في بعض الطرق".

وأضافت: "وعدم التردد بالاتصال عند الضرورة ب 112 والذي يعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة الأمنية والمرورية او عند مواجهتهم لأي حالة طارئ".

وتتعرض الكويت لموجة من الطقس اليوم الإثنين، إلى جانب عدد من الدول الخليجية الأخرى.