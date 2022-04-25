ميدو يكشف سبب غضب الثعلب: حازم يفكر في الاستقالة من الجبلاية

أكد أحمد حسام ميدو أن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، يفكر في الرحيل جديا عن منصبه في الجبلاية، حال لم يتم حل أزمة التصويت على القرارات الفنية.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حازم إمام يفكر جديا في الاستقالة من اتحاد الكرة، حال لم يتم حل أزمة التصويت على القرارات الفنية والتي يرفضها حازم ويرى ضرورة وجود لجنة فنية تدير هذا الملف الفني" .



وأردف قائلا: "حازم إمام هذه المرة مُصر على أن يكون له دورا حقيقيا في المجلس الحالي ، لقد راجع اتحاد الكرة المرة دي على أمل أن يكون له دورا حقيقيا في المجلس" .



وأضاف: "في مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق تم تهميش حازم إمام، ولكن حازم مُصر على أن يكون الصوت الحقيقي داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في الأمور الفنية للاعب الكرة وليس لعضو لم يكن لاعبا في كرة القدم" .



واختتم حديثه قائلا: "حازم إمام بيحترم الجميع ولازم الموضوع يتحل بالشكل الأمثل مع حازم إمام"