عبد الملك: دفاع الأهلي "كارثي".. والشناوي يُخطىء في بعض المباريات

أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن فريق الكرة بالنادي الأهلي قدم مباراة قوية جدًا أمام الرجاء المغربي، مؤكدًا أنه توقع تأهل الفريق الأحمر إلى مباراة نصف النهائي.

وتابع عبد الملك، خلال وجوده ضيفًا ببرنامج “بوكس تو بوكس”، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على فضائية ETC، الأجواء كانت صعبة جدًا في المغرب والأهلي نجح في تحقيق نتيجة إيجابية وفي النهاية الآن هو سيشارك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبد الملك، موسيماني أخطا بالدفع بطاهر محمد طاهر منذ بداية المباراة لأنه غائب منذ فترة عن المشاركة مع الأحمر، وأعتقد أن طاهر وتاو كانوا الأسوء هجوميًا في الأهلي خلال المباراة، مؤكدًا أن الفريق تحسن أداؤه عقب دخول عبد القادر وشريف، والشحات كان الأفضل ولكن موسيماني أخرجه من اللقاء.

واكمل عبد الملك، أداء دفاع الأهلي كارثي في بعض الأحيان ولولا تألق الشناوي أمام الرجاء لنجح الفريق المغربي في الفوز على الأهلي، مشددًا أن حارس الأهلي رائع ولكنه لديه بعض الأخطاء في المباريات، مشيرًا إلى أنه يتحمل هدف الرجاء في مباراة الذهاب، وكذلك أمام المصري البورسعيدي.

وأتم عبد الملك، في المجمل لاعبو الأهلي قدموا مباراة حماسية كبيرة والرغبة في التأهل حسمت مواجهاتهم أمام الرجاء.