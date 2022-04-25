سهلة ولذيذة.. طريقة تحضير المهلبية بالخطوات

يفضل العديد من الأشخاص تناول الحلويات بعد الإفطار في رمضان، وتعد المهلبية من الحلويات اللميزة والشهيه التي يمكن تحضيرها بسهولة.

طريقة تحضير المهلبية بالخطوات.

مقادير المهلبية

ربع كوب سكر

ملعقه كبيره كاكاو بودرة

ملعقه صغيره فانيلا

ملعقه كبيرة زبده

٣ ملعقه كبيرة نشا

كريم شانتيه

طريقة تحضير المهلبية

أخلطي الحليب ، السكر ، النشا ، الكاكاو بودره ، كريم شانتيه ، الفانيلا مع بعض جيدا حتى تذوب المكونات سويا.

ثم ضعي المكونات على النار و تحرك حتى تثقل، ثم أطفي النار و ضيفي الزبدة، وأخلطيهم جيدا معا، ثم ضعي المهلبية في قوالب وتزين وتوضع في الثلاجه و تقدم باردة .