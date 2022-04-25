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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زي المحلات.. طريقة تحضير الكفتة المشوية

كفتة مشوية
كفتة مشوية

تعد الكفتة المشوية من الأكلات المميزة والشهيه التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تقديم الكفتة المشوية بالعديد من الطرق المختلفة واللذيذة.

 

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طريقة عمل الكفتة بخطوات الشيف شربيني

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طريقة عمل سلطة الطماطم والخبز بالدجاج

 

وإليك طريقة تحضير الكفتة المشوية بالخطوات.

مقادير الكفتة المشوية

½ كيلو لحم بقرى مفروم
1 حبة بصلة كبيرة الحجم مفرية ناعماً
1 ملعقة صغيرة بهار لحم (7 بهارات)
1 ½ ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

خطوات تحضير الكفتة المشوية

في الكبة ضعي اللحم المفروم والبصل والبهارات والملح والفلفل الأسود .

افرمي جميع المكونات جيداً معاً حتى تمتزج ببعضها وتصبح عجيناً ناعماً يمكن تشكيله، ثم غطيه وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.

سخني الفرن جيدا على حرارة فوق المتوسط، وادهني صينية فرن بقليل من الزيت .

شكلي الكفتة على شكل أصابع متوسطة الحجم ومتساوية، ونضعها فى الفرن لمدة 10 دقائق.

قلبي أصابع الكفتة على الناحية الأخرى، ثم نتركها فى الفرن لمدة 10 دقائق أخرى أو حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون البنى الداكن.

وتقدم مع الأرز بالشعرية وسلطة لبن الزبادى والطحينة .

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