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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالمقادير والخطوات..

طريقة عمل سلطة الطماطم والخبز بالدجاج

صدى البلد

بطريقة سهلة وسريعة حضري طبق السلطة بطريقة جديدة إليك سلطة الطماطم والخبز مع الدجاج بالمقادير والخطوات وفقا لموقع momjunction.
 

سوف تحتاجين

 

3 أكواب طماطم مقطعة إلى مكعبات
نصف كوب بصل أحمر مقطع ناعم
3 ملاعق كبيرة من نبات الكبر
3 حفنات بقدونس طازج مفروم.
حفنة من الريحان الطازج المفروم ناعماً.
3 ملاعق كبيرة خل بلسمي.
1/2 كوب زيت زيتون بكر ممتاز
4 أكواب خبز إيطالي مكعبات.
4 فصوص ثوم مفرومة ناعماً
ربع كوب جبن بارميزان طازج مبشور.
ملح وفلفل
2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.
2 صدور دجاج منزوعة العظم والجلد.
1 غصن من إكليل الجبل مفرومة ناعماً.

طريقة تطبيق الوصفة

1-سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

2-في وعاء السلطة ، نضيف البصل الأحمرو الطماطم ، الريحان ، الخل البلسمي ، البقدونس ، زيت الزيتون و 2 فص ثوم مفروم و يقلب جيدا.


3-أضيفي الآن جبن البارميزان والخبز إلى خليط الطماطم ويتبل بالملح والفلفل.


4-في وعاء صغير ، اخلطي إكليل الجبل مع فصوص الثوم المتبقية وعصير الليمون.


5-افركي الخليط على الدجاج حسب الرغبة  أو اشويها لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج تمامًا.
عندما تبرد ، قطعي قطع الدجاج وأضيفيها إلى السلطة.
 

طبق السلطة سلطة الطماطم سلطة الطماطم والخبز طماطم بصل أحمر

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