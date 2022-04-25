طريقة عمل سلطة الطماطم والخبز بالدجاج

بطريقة سهلة وسريعة حضري طبق السلطة بطريقة جديدة إليك سلطة الطماطم والخبز مع الدجاج بالمقادير والخطوات وفقا لموقع momjunction.
سوف تحتاجين
3 أكواب طماطم مقطعة إلى مكعبات
نصف كوب بصل أحمر مقطع ناعم
3 ملاعق كبيرة من نبات الكبر
3 حفنات بقدونس طازج مفروم.
حفنة من الريحان الطازج المفروم ناعماً.
3 ملاعق كبيرة خل بلسمي.
1/2 كوب زيت زيتون بكر ممتاز
4 أكواب خبز إيطالي مكعبات.
4 فصوص ثوم مفرومة ناعماً
ربع كوب جبن بارميزان طازج مبشور.
ملح وفلفل
2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.
2 صدور دجاج منزوعة العظم والجلد.
1 غصن من إكليل الجبل مفرومة ناعماً.
طريقة تطبيق الوصفة
1-سخني الفرن على حرارة 350 درجة.
2-في وعاء السلطة ، نضيف البصل الأحمرو الطماطم ، الريحان ، الخل البلسمي ، البقدونس ، زيت الزيتون و 2 فص ثوم مفروم و يقلب جيدا.
3-أضيفي الآن جبن البارميزان والخبز إلى خليط الطماطم ويتبل بالملح والفلفل.
4-في وعاء صغير ، اخلطي إكليل الجبل مع فصوص الثوم المتبقية وعصير الليمون.
5-افركي الخليط على الدجاج حسب الرغبة أو اشويها لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج تمامًا.
عندما تبرد ، قطعي قطع الدجاج وأضيفيها إلى السلطة.