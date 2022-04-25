طريقة عمل سلطة الطماطم والخبز بالدجاج

بالمقادير والخطوات..

بطريقة سهلة وسريعة حضري طبق السلطة بطريقة جديدة إليك سلطة الطماطم والخبز مع الدجاج بالمقادير والخطوات وفقا لموقع momjunction.



سوف تحتاجين

3 أكواب طماطم مقطعة إلى مكعبات

نصف كوب بصل أحمر مقطع ناعم

3 ملاعق كبيرة من نبات الكبر

3 حفنات بقدونس طازج مفروم.

حفنة من الريحان الطازج المفروم ناعماً.

3 ملاعق كبيرة خل بلسمي.

1/2 كوب زيت زيتون بكر ممتاز

4 أكواب خبز إيطالي مكعبات.

4 فصوص ثوم مفرومة ناعماً

ربع كوب جبن بارميزان طازج مبشور.

ملح وفلفل

2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

2 صدور دجاج منزوعة العظم والجلد.

1 غصن من إكليل الجبل مفرومة ناعماً.

طريقة تطبيق الوصفة

1-سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

2-في وعاء السلطة ، نضيف البصل الأحمرو الطماطم ، الريحان ، الخل البلسمي ، البقدونس ، زيت الزيتون و 2 فص ثوم مفروم و يقلب جيدا.



3-أضيفي الآن جبن البارميزان والخبز إلى خليط الطماطم ويتبل بالملح والفلفل.



4-في وعاء صغير ، اخلطي إكليل الجبل مع فصوص الثوم المتبقية وعصير الليمون.



5-افركي الخليط على الدجاج حسب الرغبة أو اشويها لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج تمامًا.

عندما تبرد ، قطعي قطع الدجاج وأضيفيها إلى السلطة.

