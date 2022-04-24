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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات شامية.. طريقة تحضير الكبيبة

الكبيبة
الكبيبة

الكبيبة الشامي من الأطباق الأكثر شهرة في المطبخ الشامي، ويمكن تحضيرها بالعديد من الطرق المختلفة، فهي تحتوي على مذاق لذيذ ومختلف.

 

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وإليك طريقة تحضير الكبيبة الشامي بالخطوات.

مقادير الكبيبة

نصف كيلو لحمة مفرومة
2 كوب برغل
نصف كوب فلفل أحمر مفروم
1 حبة متوسطة بصل مفروم
1 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
بهارات الكبة
زيت للقلي

الحشوة

نصف كيلو لحمة مفرومة
1 حبة متوسطة بصل مفروم
نصف كوب صنوبر محمص
4 ملعقة كبيرة زيت
2 ملعقة كبيرة دبس رمان
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

خطوات تحضير الكبيبة

اغسلي البرغل وانقعية لمدة 5 دقائق، وصفيه جيدا

في مقلاه واسعة وعلى نار متوسطة، ضعي الزيت والبصل، ونقلبه حتى يذبل، ثم ضيفي اللحم ونقلبها حتى يتغير لونها.

تبلي اللحمة بالملح والفلفل الأسود والبهارات، ونقلبها مرة أخرى.

خففي النار، ونترك اللحمة على نار هادئة مع إضافة قليل من الماء من وقت لآخر حتى لا تحترق.

ضيفي الصنوبر ودبس الرمان، ونقلب اللحمة جيداً، ثم نرفعه جانباً لتهدأ.

خليط الكبيبة 

أفرمي البصل واللحمة المفرومة والنعناع والفلفل الأحمر، وتفرم جيداً حتى تنعم.

تبلي الخليط بالملح والفلفل الأسود والبهارات، ونخلطه جيداً ليتجانس.

نأخذ مقدار كرة صغيرة من خليط الكبيبة، ونقوم بعمل تجويف بشكل بيضاوي بداخلها.

أحشي الكبيبة بخليط الحشوة، ثم نغلقها بإحكام على شكل بيضاوي.

أقلي الكبيبة في الزيت، ونقلبها حتى تحمر وتنضج.
 

 

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