إعلام النواب: خطوات جادة لعودة صنع فى مصر.. وتحقيق 100مليار دولار صادرات

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الصناعة الوطنية تحظى باهتمام كبير وذلك لدورها فى النهوض بالاقتصاد الوطنى وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.

وأضافت رشاد، أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية، وهذا يعد رسالة صريحة ودعم مباشر طوال الوقت لدعم القطاع الصناعى فى الوقت الذى تم وضع رؤية تسعى الدولة فى تنفيذها لتحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويا.

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن الصناعة والزراعة من الأعمدة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى وتوفير الأمن الغذائي وعلى وجه التحديد الدولة تعمل خلال السنوات الأخيرة على دعم الصناعة المحلية وتشجيع المنتج الوطنى وتعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصةً في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه السياسية من شأنها الوصول ل100 مليار دولار صادرات وتوفير المزيد من فرص العمل والاستفادة العنصر البشرى على أكمل وجه وعودة شعار "صنع فى مصر" فى مختلف دول العالم خاصة فى الصناعات النسجية التى نتميز بها.