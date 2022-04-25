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برلمان

برلماني مهنئا بعيد تحرير سيناء: ذكرى غالية تدعو للفخر والعزة

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

تقدم النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، وكل ضباط وجنود القوات المسلحة وجميع المصريين بمناسبة العيد الـ 40 لتحرير سيناء، مؤكدا أن هذه الذكرى الغالية تدعو للفخر والعزة.

 

وأضاف أمين في بيان له، اليوم، أن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل ذكرى خالدة في وجدان كل مصري، يحتفل به كل عام ويتذكر بطولات وأمجاد وتضحيات القوات المسلحة للحفاظ على أرض الفيروز سيناء وتحريرها من العدو المحتل، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال يُترجم على أرض الواقع كل عام بالمزيد من التنمية والتعمير وإقامة المشروعات القومية والتنموية بسيناء.

 

وتابع عضو مجلس النواب، أن القوات المسلحة المصرية سطرت ملحمة وطنية في حرب السادس من أكتوبر وحققت معجزة بكل المقاييس العسكرية، للدرجة التي دفعت العدو بقبول الأمر الواقع والخروج بأخر جندي إسرائيلي في 25 إبريل 1982، لتأتي الذكرى الأربعين لتحرير سيناء وتكون شاهدة كذلك على انتصارات المصريين بقيادتهم السياسية ورؤيتها الإستراتيجية الثاقبة في عبور التحديات وتحقيق الإنجازات.

 

واختتم النائب أشرف أمين بيانه، بالتأكيد على ضرورة استلهام روح النصر والعزم من ذكرى تحرير سيناء والعمل على مواصلة الإنجازات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية الحالية عازمة على مواصلة التنمية بسيناء بعد نجاحها في مكافحة الإرهاب وتطهير المنطقة.

سيناء القوات المسلحة مجلس النواب وزير الدفاع مصر

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