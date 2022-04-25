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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عماد النحاس يعلن قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

عماد النحاس
عماد النحاس

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة عماد النحاس قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب غدا الثلاثاء في الجولة الـ 16 من منافسات الدوري المصري الممتاز .

وضمت قائمة الاتحاد السكندري كلا من : 
حراسة المرمى : محمد عبد المنصف و أحمد يحيى و صبحى سليمان.

خط الدفاع: كريم يحيى و السيد سالم و هشام صلاح ونادر رمضان و صبرى رحيل وعبد الله نصيب وكريم ممدوح و محمد عبد السلام.

خط الوسط: مور ساليفو و خالد الغندور و كريم الديب وعبد الغنى محمد وفوزى الحناوى و مروان عطيه و أحمد نبيل مانجا و إبراهيم حسن وأحمد عادل ميسي.

خط الهجوم : مابولولو و بناجمين.

الاتحاد السكندري الدوري المصري المقاولون العرب عماد النحاس

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