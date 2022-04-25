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أخبار البلد

السياحة والآثار : نرغب في تعزيز الحركة الوافدة لمقاصدنا من فنلندا وإستونيا

غادة شلبي نائب وزير
غادة شلبي نائب وزير السياحة

عقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعا مع ممثلي القطاع السياحى في دولتي فنلندا واستوينا وذلك في إطار العمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري والحرص على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إليه.

شارك في الاجتماع أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، و علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، و نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلي مجموعة من منظمى الرحلات في فنلندا واستونيا، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الشئون الاقتصادية والاتصالات الإستونية، والأمين العام لاتحاد السفر والسياحة الإستونية.

واستهلت نائب الوزير الاجتماع بالتأكيد على حرص الوزارة على التواصل مع شركاء المهنة فى الأسواق المصدرة للسياحة لمصر وأن السوقين الفنلندى والإستونى من الأسواق الواعدة التي ترغب الوزارة في العمل على تعزيز الحركة السياحية الوافدة منهما وذلك من خلال إطلاعهم بما يشهده قطاع السياحة في مصر من تطورات إلى جانب التعرف على مقترحاتهم لتعزيز الحركة السياحية الوافدة منهما.

واستعرضت نائب الوزير الإجراءات التي اتخذتها مصر أثناء جائحة كورونا للاستئناف التدريجى للحركة السياحية الوافدة وأوضحت أن العامل الأساسى في استعادة ثقة السائح لزيارة مصر كان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم والتي لاتزال يتم تطبيقها حتى الآن ومتابعة ذلك بكل دقة. 

كما أشارت إلى الطرق الحديثة والمبتكرة التي انتهجتها الوزارة في الترويج للمقصد السياحي المصرى.

كما أوضحت الإجراءات التي تم اتخاذها لتيسير دخول السائحين إلى مصر والتي من بينها السماح لعدد 78 جنسية الحصول على التأشيرة السياحية الإضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً.

وخلال الاجتماع، أجابت نائب الوزير عن استفسارات المشاركين فيما يتعلق بقرار رفع الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية، حيث أوضحت أن هذا القرار يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة بالفنادق بما يتناسب مع مستواها وبما يتناسب مع ما يقدمه المقصد المصرى من منتج سياحى فريد وأشارت إلى أنه يتم حاليا إعادة تقييم الفنادق المصرية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC) للتأكد من مناسبة تصنيف الفندق للخدمة التي يقوم بتقديمها.

كما نوهت عن الخط الساخن (١٩٦٥٤) الذى أطلقته الوزارة الذى يعمل على مدار الساعة لتلقى أية شكاوى أو مقترحات من السائحين.

ومن جانبهم، أعرب المشاركون من الجانبين الفنلندى والاستونى عن ان هذا الاجتماع يعكس حرص الوزارة على التواصل مع هذين السوقين مؤكدين على أهمية المقصد السياحى المصرى لسائحى دولتيهم.
 

وزارة السياحة والآثار السياحة فنلندا استوينا المقصد السياحي المصري

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السياحة والآثار : نرغب في تعزيز الحركة الوافدة لمقاصدنا من فنلندا وإستونيا

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