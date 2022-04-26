نائب يتقدم بطلب إحاطة لتطوير بعض الأماكن المقدسة في أسيوط

قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة، لتنفيذ العديد من المشروعات بقرى القوصية وديروط ومنفلوط، وتوسعة وتطوير الطرق والمحاور لخدمة الأهالى، ولدعم المشروعات السياحية التى سوف تتجه إليها الدولة فى الأيام المقبلة.

وأضاف إبراهيم نظير، أن هناك مناطق مهمة ومقدسة في أسوط، فقد قامت العائلة المقدسة بزيارة منطقة جبل قسقام غرب مركز القوصية بما يجعلها بمثابة القدس الثانية أو أورشليم المصرية أو القدس المصرية، مشيرًا إلى أن مصر هى البلد الوحيد التى زارها السيد المسيح والسيدة مريم العذراء خارج أرض فلسطين.

وأشار إلى أن أطول مده مكثت بها العائلة المقدسة كانت فى منطقة جبل قسقام بالدير المُحرق - بمركز القوصية - محافظة أسيوط، حيث استقرت تحديدا ١٨٥ يوما أى ستة أشهر وخمسة أيام.

دير المحرق

ولفت إلى أنه اعتمدت زيارة الدير المحرق من الفاتيكان فى أكتوبر ٢٠١٧، وأدرجت ضمن الزيارات الرسمية للفاتيكان فى مايو ٢٠١٨، وفي يونيو ٢٠١٨ استقبلت مصر أول فوج سياحى ( حج رسمى ) لوفد مكث لمدة خمسة أيام وضم ٥٢ شخصية برئاسة رئيس إقليم لاشيو.

وتابع: سبق هذه الزيارة وصول حجاج مسيحيين غير رسميين من الهند والفلبين، وأيضا خمسة رؤساء من الكنائس الإنجليلية وخمسة آخرين من الكنائس الفرنسية.

وأضاف أنه فى يناير ٢٠٢٠ حضر وفد إيطالي لزيارة الدير المحرق يضم ٧٣ سائح إيطالي ووفدين آخرين من سويسرا وفرنسا يضم ٣٥ سائح.