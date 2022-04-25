أرقام صادمة.. بريطانيا تكشف خسائر روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا

قالت الحكومة البريطانية، إن 15 ألف جندي روسي لقوا مصرعهم في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن "25 بالمائة من الوحدات القتالية الروسية التي أرسلت إلى أوكرانيا لم تعد لها فعالية قتالية"، مضيفا أن روسيا فقدت أكثر من ألفي عربة مدرعة وأكثر من 60 مروحية ومقاتلة.

في المقابل، أقرت روسيا رسميا بسقوط 1351 ضحية بين جنودها منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقال والاس إن روسيا أخفقت في تحقيق معظم أهدافها العسكرية بأوكرانيا حتى الآن.

إلي ذلك، أعلن وزير الدفاع بريطانيا، بن والاس، اليوم الإثنين، أن لندن سترسل عربات مدرعة مزودة بصواريخ مضادة للطائرات إلى أوكرانيا.

وقال والاس للبرلمان البريطاني، إن “لندن سترسل إلى أوكرانيا “عددًا صغيرًا” من المركبات المدرعة المجهزة لإطلاق صواريخ Starstreak المضادة للطائرات”.

وأضاف أن أفرادًا أوكرانيين زاروا منطقة تدريب عسكرية بريطانية قبل اختيار هذه المركبات.

وقال والاس إن المركبات “ستمنح القوات الأوكرانية قدرات مضادة للطائرات قصيرة المدى معززة ليلا ونهارا".