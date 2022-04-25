لاعب مانشستر سيتي السابق: حالة واحدة تُقرب محرز من أرقام صلاح

كشف ميكا ريتشاردز، لاعب فريق مانشستر سيتي السابق، عن حالة واحدة تجعل الجزائري رياض محرز قريب من أرقام نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال ميكا ريتشاردز في تصريحات عبر شبكة بي بي سي العالمية: "لا أجد محرز محبطًا لأنني أشعر أنه يفتقر إلى الجودة، وأعتقد فقط أن لديه المزيد ليقدمه".

وتابع: "سيفعل شيئًا لا يُصدق مثل إسقاط الكرة بلمسة أولى رائعة، وتجاوز 3 لاعبين، ثم يضيع كل شيء بمحاولة القيام بالكثير أمام المرمى، وتضيع الفرصة".

وأختتم: "إذا فعل محرز الأشياء البسيطة في تلك المناطق، لكان قد حصل على إحصائيات محمد صلاح وسيسجل 40 هدفًا في الموسم".

وسجل رياض محرز 11 هدفاً من أصل 25 مباراة شارك بهما مع فريق مان سيتي، بينما سجل محمد صلاح 22 هدف خلال 31 مباراة مع الريدز في البريميرليج.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدف، والأكثر صناعة في الدوري أيضاً برصيد 13 هدف.

