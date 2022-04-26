العيد فرحتنا.. انطلاق معرض مستلزمات العيد بنقابة المهندسين في الإسكندرية الأربعاء

تنظم نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ، معرض " العيد فرحتنا" ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار تعاون نقابة المهندسين بالإسكندرية ومحافظة الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف.

ويبدأ المعرض الاربعاء 27 ابريل حتى الأحد 1 مايو القادم وذلك فى نادى المهندسين بسابا باشا ومفتوح لكافة المواطنين بالإسكندرية يوميا.

يتضمن المعرض الذى تنظمه لجنة العلاقات العامة والإعلام فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ملابس و منتجات العيد بخصم ٢٥٪ على جميع المنتجات المقدمة من عدد كبير من محلات الملابس و منتجات العيد المختلفة.

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وقد كلف محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية بالتنسيق بين جميع المديريات الخدمية و الجهات المسئولة عن توفير السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة، لإقامة معارض لبيع مستلزمات العيد تحمل اسم موحد "العيد فرحتنا" بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لدعم المواطنين.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، اجتمع سكرتير عام محافظة الإسكندرية، مع الجهات المسئولة عن توفير السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقد كلف جمعة السادة رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المحال الكبرى بنطاق كل حي للنظر في إمكانية المشاركة في مبادرة " العيد فرحتنا" على أن يبدأ الإعلان في كل محل عن المبادرة على جه السرعة، مشددا على ضرورة عمل تقرير يومي بأماكن إقامة المعارض والمحال المشاركة بها وتعليق لافتات في المحال المشاركة في المبادرة.

هذا وقد أكد جمعة، على مدير مديرية التموين بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المبادرة وتطبيق تخفيض الأسعار عن الأسعار السائدة في السوق بنسبة لاتقل عن ٢٥ _٣٥ ٪، كما وجه سكرتير عام المحافظة، الهيئة العام لنقل الركاب بالمحافظة بضرورة تيسير مرور خطوط سير اتوبيسات النقل العام للمرور بأماكن إقامة المعارض للتيسير على المواطنين.

كما أوضح السكرتير العام أن المحافظة تقدم حزمة من الحوافز والتيسيرات لاصحاب السلع التجارية التى ستشارك في معرض "العيد فرحتنا" بما يضمن تقليل تكلفة المنتج و تخفيض سعره عن الأسعار السائدة في السوق، مشيرا إلى أن أهم هذه الحوافز هو تخصيص أماكن المعارض بالمجان و استخدام معدات وادوات المحافظة في تجهيز المعارض بما يسمح بعرض البضائع للبائعين مع اعافائهم من دفع رسوم المرافق العامة (مياه_كهرباء _صرف صحي) .

حضر الاجتماع ، السادة رؤساء الأحياء، ومحمد سعد الله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، ومحمد المهداوي، أمين عام الغرفةالتجارية بالإسكندرية، و المهندس أحمد محمد مدير عام الحركة بهيئة النقل العام والركاب، و جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن تطبيق المبادرة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تنسيق وتوحيد الجهود للسيطرة على الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجا لمواجهة موجة التضخم العالمية، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع بأسعار مناسبة ، وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على توفير كافة السلع بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات وخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.