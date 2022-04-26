الزمالك يترقب موقف محمد محمود من الرحيل عن الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة نادي الزمالك ترغب في التعاقد مع محمد محمود لاعب فريق الأهلي خلال الموسم المقبل والتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، وينتظر مسئولو الزمالك لمعرفة موقف اللاعب من النادي الأهلي ورحيله بالمجان عن صفوف القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجاري والتعاقد معه.

وأوضح شبانة، رغم الإصابات المتكررة للاعب لكن إدارة الزمالك تؤمن بقدرات وإمكانيات اللاعب وترغب في التعاقد معه وتعتبره إضافة كبيرة حال النجاح في إتمام الصفقة إلى الفريق.

وأتم شبانة، محمود محمود كان من أفضل اللاعبين المصريين منذ ٣ سنوات، ورحيله عن الأهلي سيكون أمر غريب".