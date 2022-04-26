محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لمتابعة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

تمهيدًا لافتتاحه..

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعا للوقوف على آخر التطورات واللمسات النهائية لمشروع تطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة؛ تمهيدًا لافتتاحها قريبًا والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية وتوليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة مستمرة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وتشارك فيه كافة أجهزة الحكومة وتحظى فيه أسيوط بمحطتين من أهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة هما دير السيدة العذراء بدرنكه والدير المحرق بالقوصية وسيكون لهما عائد سياحي واقتصادى كبير ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030 .

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وعثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي.



حيث تناول الاجتماع كافة الأعمال التي تم تنفيذها في نقطتي مسار رحلة العائلة المقدسة فيما يخص أعمال الرصف والإنارة والتشجير للخروج بالمظهر الذي يليق بالطبيعة الدينية والآثرية والسياحية للمشروع وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة استكمال باقي الأعمال المتبقية في أسرع وقت وإضافة بعض اللمسات الجمالية.



وأشار المحافظ إلى أعمال التطوير التي تتضمن رفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية والمناطق المحيطة واللوحات الإرشادية والمرورية وتنسيق المواقع بالأشجار وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضارى وتجديد الأسوار الخارجية لها وإقامة بوابات وإنشاء مناطق لانتظار السائحين والحافلات موجها بالانتهاء من اللمسات الأخيرة وطلاء بعض المنازل المجاورة للمواقع وتخطيط الشوارع وتركيب الانترلوك بعض البلدوات ودهانها.



وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لوضع أسيوط على الخريطة السياحية العالمية والنهوض بالسياحة الدينية وتعزيز فرص تنمية الخدمات السياحية على أرضها فضلا على المساهمة في الحفاظ على الإرث الإنسانى الممتد لفترات زمنية مشيرًا إلى ضرورة إسراع الخطى والتنسيق بين كافة الجهات للإنتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ‏ممكن لافتًا إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لهذا المشروع المهم والمتابعة المستمرة لوزير التنمية المحلية لخروجه في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر في المنطقة والعالم.



يذكر أن محافظة أسيوط تحظى بنقطتين من أهم نقاط المسار وهما دير العذراء بدرنكة الذي يقع بالجبل الغربي حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الآثرية والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهي أطول فترة قضتها العائلة في مكان خلال رحلتها كما إن الدير يضم الكنيسة الآثرية وهي الأقدم في العالم حيث دشنها السيد المسيح بنفسه.