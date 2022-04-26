جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث في كرة القدم الخماسي بـ "أنت الأقوى"

حصلت جامعة سوهاج، على المركز الثالث في بطولة كرة القدم الخماسي للطالبات، خلال فعاليات دوري جامعات مصر ضمن فوج "البطولة.. أنت الأقوى"، الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة ٢٥٠ طالب وطالبة من الجامعات المصرية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن الهدف من تنظيم فعاليات البطولة هو تأهيل كوادر وشباب ذو شخصية مؤثرة في المجتمع قادرين على مواجهة الشائعات وتحصين المجتمع من الأفكار المغلوطة وتوضيح الحقائق.

وأضاف عبد الخالق، أن البطولة تضمنت عدة أنشطة منها محاضرات عن مواجهة ظواهر التطرف الديني وإدمان المخدرات، لتوعية الشباب واستثمار طاقاتهم الإيجابية وتجهيزهم ليصبحوا قيادات وسفراء داخل وخارج مصر، من خلال تدريبهم وتأهيلهم ومشاركتهم في مثل هذه الفعاليات للمساهمة في دفع خطة التنمية للمجتمع.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تسعى إلى توعية الشباب بكافة قضايا الوطن لمحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية والتي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، من خلال إشراكهم في الفعاليات التي تنظمها الجامعة داخلياً وتشترك بها خارجيًا.

وأوضح محمد يوسف مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية ومشرف الوفد، أن الوفد المشارك من الجامعة تضمن ٦ طالبات، مشيراً إلى أنه حصلت الطالبة علياء ثابت بكلية الحقوق على جائزة أفضل حارس مرمى بالبطولة.