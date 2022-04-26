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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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جامعة حلوان تتسلم أول قمر صناعي تعليمي بكليتي العلوم والهندسة.. وتؤكد: نبذل أقصى جهد لتطوير مجال علوم الفضاء.. والهدف من البرنامج تحقيق التنمية والبحث عن الثروات الدفينة

قمر صناعي
قمر صناعي
  • جامعة حلوان تكشف دور القمر الصناعي التعليمي بكليتي العلوم والهندسة
  • رئيس جامعة حلوان: نبذل أقصى جهد في تطوير مجال علوم الفضاء
  • عميد علوم حلوان: القمر الصناعي له فوائد في تحقيق التنمية والبحث عن الثروات الدفينة 


 قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ووكالة الفضاء المصرية ، بتوقيع وثيقة تسليم لعدد اثنين قمر صناعي تعليمي   لجامعة حلوان بمعمل ابتكار الفضاء  بكلية العلوم و كلية الهندسة، وبدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا . 

وصرح  الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان  لصدى البلد حول هذا الأمر، أن الهدف من المقران أن الجامعة ستبذل أقصى جهدها في مجال علوم الفضاء لتقديم قاعدة بشرية مؤهلة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس في هذا المجال وتشغيل وتطوير الأقمار الصناعية و تكنولوجيا الفضاء و النهوض بمجال علوم الفضاء و البحث العلمي. 

ونوه إلى أن الهدف من هذه التجربة هو توطين تكنولوجيا صناعة الفضاء في الجامعات الحكومية والخاصة، ورفع مُستوى الوعي لدي الطلاب تجاه تكنولوجيا الفضاء.

وأكد أن جامعة حلوان ستبذل أقصى جهدها في  علوم الفضاء و استكشافها  لتقديم قاعدة بشرية مؤهلة من طلاب وأعضاء هيئة للعمل علي تشغيل وتطوير و صناعة الأقمار الصناعية.

وقال  الدكتور عماد أبو الدهب عميد علوم حلوان لصدي البلد أن لهذا القمر الصناعي التعليمي فوائد قصوى في التنمية من خلال البحث عن الثروات الدفينة بالأراضي المصرية، و تحقيق الأمان على الحدود المصرية بالاتجاهات المختلفة ومراقبة المياه الإقليمية، وفق اتجاه الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة في الاستفادة من كافة الوسائل الممكنة لحفظ الأمن والسلام الدولي.

وصرح الدكتور محمد المسلاوي عميد هندسة حلوان لصدي البلد أن  برنامج الفضاء المصري يهدف إلى بناء القدرات البشرية والعلمية، والمساعدة في تطوير البنية التحتية والتطوير الصناعي، وبناء أنظمة المهام الفضائية، واستكشاف الفضاء الخارجي، والتعاون مع وكالات الفضاء الأجنبية . 

وأوضح  عميد هندسة حلوان ان الكلية   ستبذل اقصي جهدها لتعليم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس كيفية التعامل مع تكنولوجيا الفضاء و تطويرها لتحقيق التنمية . 

وتم تسليم القمر الصناعي التعليمي الجامعي  Space Keys لكلية الهندسة بحلوان فى اطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الكلية ووكالة الفضاء المصرية وتم تركيبه بالمختبر الخاص به واختباره واجراء تشغيل مبدئى له استعدادا لاستخدامه فى اجراء تجارب وابحاث معملية فى مجال اتصالات وعلوم الفضاء من قبل الطلبة والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأعلنت جامعة حلوان، عن توقيع وثيقة تسليم للقمر الصناعى التعليمى و لمعمل ابتكار الفضاء  بكلية العلوم جامعة حلوان مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكالة الفضاء المصرية ، لتطوير و اكتشاف تكنولوجيا الفضاء، ولتقديم قاعدة بشرية مؤهلة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس في هذا المجال .  

وتعمل وزارة التعليم العالي خلال برنامج علوم الفضاء علي  التعاون مع الجهات الخارجية ذات الخبرة المتميزة في مجال الفضاء، وعقد اتفاقيات مع الجامعات والمراكز البحثية بهدف تكوين قاعدة أكاديمية بحثية تطبيقية تتفق مع أهداف برنامج الفضاء الوطني، واستكمال قاعدة بيانات الباحثين والمتخصصين في مجالات الفضاء المختلفة.

كما تعمل علي  بناء القدرات البشرية والعلمية، والمساعدة في تطوير البنية التحتية والتطوير الصناعي، وبناء أنظمة المهام الفضائية، واستكشاف الفضاء الخارجي . 

وعملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تكون  مكونات الأقمار الصناعية مصرية 100%، وأن الهدف من هذه التجربة هو توطين تكنولوجيا صناعة الفضاء في الجامعات الحكومية والخاصة، ورفع مُستوى الوعي لدى الطلاب تجاه تكنولوجيا الفضاء.

 

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