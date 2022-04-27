كسوف جزئي للشمس غير مشاهد بالوطن العربي نهاية رمضان

ستشهد الكرة الأرضية كسوف جزئي للشمس عميق يوم السبت 29 رمضان 1443 الموافق 30 أبريل الجاري، وسيستمر لمدة 3 ساعات و 52 دقيقة ، وسوف يرصد في أجزاء من القارة القطبية الجنوبية و جنوب المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وأقصى جنوب أمريكا الجنوبيةوهو غير مشاهد في الوطن العربي وهو أول كسوف للشمس من اثتين سنة 2022.

ووفقا لما أوضحه الخبير الفلكي ماجد أبو زاهرة مدير الجمعية الفلكية بجدة، يحدث الكسوف الجزئي للشمس عندما يحجب القمر جزءًا فقط من قرص الشمس ما سيجعلها تبدو كما لو أن جزء أُزيل منها ، علما بأن النسبة ستختلف اعتمادًا على الموقع ضمن مسار الكسوف.



سيبدأ كسوف الشمس الجزئي على مستوى الكرة الأرضية عند الساعة 09:45 مساء (06:45 مساء بتوقيت جرينتش).

بعد بضعة ساعات سيصل القمر منزلة الاقتران عند الساعة 11:28 مساء (08:28 مساء بتوقيت جرينتش) منتقلا من شرق الشمس إلى غربها منهيا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة جديدة.

سيتبع ذلك وصول كسوف الشمس ذروته العظمى عند الساعة 11:41 مساء (08:41 مساء بتوقيت جرينتش) حيث سيغطى القمر 54 ٪ من قرص الشمس فوق للموقع (62.1°S - 71.5°W) في المحيط المتجمد الجنوبي في منتصف الطريق بين (تييرا ديل فويغو) بأمريكا الجنوبية وشبة الجزيرة القطبية الجنوبية.

ويعد رصد هذا الكسوف الجزئي للشمس سيكون مثاليا في عدة مواقع ستشمل : مدينة (بونتا اريناس) - تشيلي حيث سيغطى قرص الشمس بنسبة 51.5% ، مدينة (ريو غاليغوس) - الأرجنتين (50.3%) ، مدينة (أوشوايا) - الأرجنتين (52.1%).

إضافة إلى مدينة (بورتو مونت) - تشيلي (40.8%)، منطقة (كومودورو ريفادافيا) - الارجنتين، (44.7%) ، مدينة اوسورنو - تشيلي (39.7%) ، منطقة تريليو - الأرجنتين (40.9%) ، مدينة باريلوتشي - الأرجنتين (40.0 %) ، منطقة كويهايكيو - تشيلي (45.4%) ، فالباريسو - تشيلي (28.1%).

الكسوف الجزئي

الكسوف الجزئي سوف ينتهي على مستوى الكرة الأرضية عند الساعة 01:37 بعد منتصف الليل (10:37 مساء بتوقيت جرينتش)، وخلال هذا الكسوف سيكون قطر الشمس الظاهري 0.7٪ أصغر من المتوسط، وسيكون القمر يبعد اربعة أيام فقط من وصوله - الأوج - أبعد مسافة في مداره حول الأرض وهذا سيجعله صغيرًا إلى حد ما عند الذروة العظمى للكسوف ، حيث سيكون القطر الظاهري له أقل بنسبة 5.5٪ من المتوسط، وهذا ليس له تأثير حقيقي على هذا الكسوف لأنه كسوف الجزئي.

إن القمر يصل منزلة الاقتران في كل شهر ولكن لا يحدث كسوف للشمس لأن مستوى مدار القمر يميل بمقدار 5 درجات بالنسبة لمستوى دوران الأرض حول الشمس لذلك يمر القمر شمال أو جنوب قرص الشمس ولا يحدث الكسوف .

إن معظم حالات الاقتران الشهرية التي يمكن تحديد موعدها بدقة وسهوله لا يمكن رؤيتها كظاهرة فلكية وهي ما تسمى ( الاقتران الغير المرئي) ولكن هذا الشهر سيحدث اصطفاف للشمس والقمر والأرض على خط واحد تقريبا لذلك فإن كسوف الشمس حالة خاصة من حالات الاقتران تسمى "الاقتران المرئي".

بعكس خسوف القمر فإن رصد كسوف الشمس يحتاج لتجهيزات رصد خاصة مثل النظارات المخصصة لرؤية الكسوف او الفلاتر ( المرشحات) من اجل التلسكوبات والمناظير وكاميرات التصوير لسلامة العين.

جدير بالذكر انه سيتبع هذا الكسوف الجزئي للشمس بعد أسبوعين خسوف كلي للقمر منتصف شهر مايو المقبل.