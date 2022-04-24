عواصف وتوهج .. الشمس مستمرة في إنتاج رياح شديدة

يستمر نشاط العاصفة الشمسية في الزيادة حيث تتجه الشمس نحو ذروة دورتها التي تبلغ 11 عامًا ، مع اندلاع ثلاثة توهجات شمسية من الشمس خلال يومين.

وقالت وكالة ناسا الأمريكية إنه وقع أحدث اندلاع شمسي من سطح الشمس، والتقط مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالةالفضاء صورة التوهج أثناء اندلاعه.



التوهج الشمسي هو انفجار يصاحبه اندلاع إشعاعي من سطح الشمس، وتؤدي بعض التوهجات الشمسية أيضًا إلى إطلاق كتلة إكليلية ،وهو عمود من الجسيمات المشحونة يتدفق بعيدًا عن الشمس ويمكن أن يقطع الاتصالات ويتلف الشبكات الكهربائية أو الأقمار الصناعية عندالوصول إلى الأرض.

يأتي توهج يوم الأربعاء في أعقاب انفجارين شمسيين تم رصدهما مساء يوم الثلاثاء 19 أبريل، كانت أول مشاعل يوم الثلاثاء بمثابة انفجارخفيف نسبيًا من فئة M ، كما كان شعلة يوم الأربعاء.

لكن التوهج الثاني يوم الثلاثاء كان أقوى توهج شمسي لوحظ منذ خمس سنوات ، وهو من الفئة X، التوهج من الفئة M هو عُشر حجم التوهج من الفئة X ، حيث تشير الأرقام الإضافية إلى قوة التوهج المحددة.

قاس التوهج من الفئة X يوم الأربعاء X2.2 باستخدام مقياس الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية ، وهو توهج قوي ولكنهليس شديدًا. شوهد أقوى توهج تم تسجيله على الإطلاق في عام 2003 وكان قياسه أكبر من X28.

من المتوقع زيادة وتيرة وشدة الانفجارات الشمسية مع توجه الشمس نحو ذروة دورة البقع الشمسية التي تبلغ 11 عامًا في وقت ما في عام2025. وتشارك خطوط المجال المغناطيسي التي تشكل البقع الشمسية أيضًا في الانفجارات الشمسية والتوهجات والانبعاثات الكتليةالإكليلية .

يأتي النشاط الشمسي المتزايد في نفس الوقت مع قدر غير مسبوق من النشاط الفضائي ، وخاصة الأقمار الصناعية التجارية الجديدة فيمدار أرضي منخفض ، والتي يمكن أن تتعرض جميعها للتهديد من قبل الانفجارات الشمسية. في 4 فبراير ، أدت عاصفة مغنطيسية أرضيةناجمة عن طرد كتلة إكليلية إلى تضخم الغلاف الجوي العلوي للأرض وسحبت 40 من الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها حديثًا من سبيسإكس خارج المدار.