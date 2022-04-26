رئيس حزب المصريين: الحوار السياسي السبيل للخروج من الأوقات الصعبة

بعد دعوة الرئيس السيسي

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار سياسي شامل جاءت في وقت شديد الأهمية، لا سيما مع الظروف الدولية والإقليمية والداخلية التي تمر بها غالبية البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "أبو العطا"، لـ"صدى البلد"، أن الوقوف على المشكلات والظروف الإقليمية والدولية للسياسيين وأبعادها واتخاذها نقطة انطلاق للحل، يعد أهم ما يمكن الخروج به من هذا الحوار، موضحا أن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي تقوم بلا شك على عدة ملامح والتي يأتي على رأسها إصلاح اقتصادي شامل، ورفع مستوى معيشة المواطنين وتنفيذ مشروعات عملاقة برؤية وطنية للمستقبل، وذلك الأمر يستدعي عقد حوار سياسي شامل وعصري يخطط للمستقبل ويواكب الرؤى العصرية للدولة المصرية.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الحوار السياسي الذي دعا له الرئيس السيسي دائما ما يكون السبيل للخروج من الأوقات الصعبة أو بناء المراحل الجديدة، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة للحديث في ملفات عدة من خلال هذا الحوار، منوها بأن هذا الحوار السياسي سيكون فرصة للقوى السياسية أن تغير من فكرها بما يتناسب مع المتسجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع والعالم من حولنا.

وأشار إلى أن الاستماع لوجهات النظر المختلفة من شأنه خلق نوع من المشتركات التي يمكن العمل عليها، موضحا أن طاولة الحوار ستبحث وتناقش الملفات التي تشغل بال القوى السياسية والشارع المصري، لافتا إلى أن هذا الحوار السياسي يعد تأكيدا على الإيمان التام بسيادة القانون والانتصار للمواطن وحقوق الإنسان.

وأكد أن الدولة المصرية في حاجة إلى إطلاق حوار سياسي يتناسب مع فكرة أو بناء الدولة أو الجمهورية الجديدة، موضحا أن القوى السياسية جاهزة لأي حوار سياسي.

ولفت إلى أنه يجب على جميع الأحزاب أن تستعد برؤيتها وخططها لعرضها على مائدة الحوار، موضحا أنه عندما تدعو مؤسسة الرئاسة لأي خطوات نحو الحوار نكون داعمين ومستعدين تماما، وأي مشكلة يتعرض لها الوطن، يتم أخذ رأي القوى السياسية، لإحداث دعم شعبي لكل القرارات والتحركات.

قرارات السيسي خلال حفل الافطار الاسرة المصرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من القرارات خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي نستعرضها كالتالي :

-تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

- تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

- المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وأنني سأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

- إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

- إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

-عبر عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية.. و يقول لهم .. إن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية.

- تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، بالاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري.

- تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.

- تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.

- تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.

-تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف ١٠ مليار دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات.

- تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

- تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

- يوجه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.