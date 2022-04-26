رحيل التشكيلية حنان الشيخ عن عمر يناهز 49 عامًا

غيب الموت اليوم الثلاثاء الفنانة التشكيلية الدكتورة حنان الشيخ، الأستاذة بكلية الفنون الجميلة بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ49 عامًا "1973- 2022".

مشاركات دولية

حصلت الراحلة حنان الشيخ على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة حلوان 1996، والدكتوراه فى فلسفة الفن كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 2009.

وقدمت عدة معارض فردية منها معرض بالمركز الثقافى الفرنسى عام 2006، معرض بعنوان "غير متساوٍ" بمركز الجزيرة للفنون عام 2011، معرض "أبيض وأسود" بكلية الفنون الجميلة، وغيرها مع المعارض الخاصة، فضلاً عن مشاركاتها الدولية المتعددة.