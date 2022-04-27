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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المنتج هشام عبد الخالق ينفي دخوله بفيلم تاريخي جديد

صدى البلد

نفي المنتج الكبير هشام عبد الخالق ما تم تداوله خلال الأيام الماضية عبر المواقع الاخباريه عن دخوله بفيلم تاريخي جديد بالعراق، وقد صرح هشام عبد الخالق انه لا صحه لهذة الأخبار.

يذكر أن أخر أعمال المنتج هشام عبد الخالق ، فيلم "الجريمة" للمخرج شريف عرفة ومن بطولة أحمد عز، منه شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب،رياض الخولي، ونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، وميرنا نورالدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، وأحداثه تدور في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة. والذي تم طرحه يناير الماضي ويعرض حاليآ بجميع دور العرض

والجدير بالذكر ان هشام عبد الخالق منتج فيلم "الممر"بطولته عدد من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، أمير صلاح الدين، أحمد صلاح حسني، محمد شرنوبي، محمود حافظ، محمد فراج

المنتج هشام عبد الخالق هشام عبد الخالق فيلم الجريمة الممر فيلم الممر

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