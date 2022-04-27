إصابة عاملين فى حادث انقلاب قطار قصب بقنا

أصيب عاملان فى حادث انقلاب قطار نقل قصب" ديكوفيل" بجوار مزلقان خزام بمركز قوص جنوب قنا .

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قوص، يفيد انقلاب قطار نقل محصول قصب السكر بجوار مزلقان خزام، نتج عنه إصابة شخصين.

تبين إصابة كل من: أبو بكر عابدين عوض الله ٤٥ عاماً ، بكدمات وسحجات، و أشرف أحمد محمد طه ٤٨ عاماً، بكدمات وسحجات.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتى إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.