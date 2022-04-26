بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 4 من أسرة واحدة ف حادث مروري بقنا

لقى موظف مصرعه، و أصيب 4 آخرين، من أفراد أسرته، اليوم الثلاثاء ،في حادث انقلاب سيارة ملاكى، بطريق قنا - سفاجا، الكيلو ٦٣ ، أثناء عودتهم من قضاء إجازة عيد القيامة بمحافظة البحر الأحمر.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث إنقلاب لـ سيارة ملاكى بطريق قنا - سفاجا الصحراوى" الكيلو ٦٣".

تبين مصرع: ميخائيل نصرالله عبدالملاك ٥٦ عاماً، موظف بديوان عام محافظة قنا ، و إصابة زوجته نعمة نصحي قلادة ٥٠ عاما، موظفة بالتربية والتعليم، وأبنائهم كريستينا ٢٢ عاما، صيدلانية، و كيرلس ١٨ عاما، طالب بكلية إدارة الأعمال، و شاروبيم ١٢ عاما، طالب.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات لنقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، و نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.