عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 4 من أسرة واحدة ف حادث مروري بقنا

صدى البلد

لقى موظف مصرعه، و أصيب 4 آخرين، من أفراد أسرته، اليوم الثلاثاء ،في حادث انقلاب سيارة ملاكى، بطريق قنا - سفاجا، الكيلو ٦٣ ، أثناء عودتهم من قضاء إجازة عيد القيامة بمحافظة البحر الأحمر.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث إنقلاب لـ  سيارة ملاكى بطريق قنا - سفاجا الصحراوى" الكيلو ٦٣".

 

محافظ قنا يطمئن على وصول ٣٨٧٥ كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

تسليم عقدي عمل لنجل و زوجة شهيديّ الواجب بشركة مياه شرب قنا

 

تبين مصرع: ميخائيل نصرالله عبدالملاك ٥٦ عاماً، موظف بديوان عام محافظة قنا ، و إصابة زوجته نعمة نصحي قلادة ٥٠ عاما، موظفة بالتربية والتعليم، وأبنائهم كريستينا ٢٢ عاما، صيدلانية، و كيرلس ١٨ عاما، طالب بكلية إدارة الأعمال، و شاروبيم ١٢ عاما، طالب.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات لنقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، و نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

قنا حادث انقلاب سيارة سفاجا مصرع موظف مستشفى قنا الجامعى عيد القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

حوار جانبي.. الرئيس السيسي يصافح حمدين صباحي بحفل إفطار الأسرة المصرية

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

السيسي للمصريين: إوعوا تفتكروا إني محسوب على حد

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

إدراج الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم

موضوعات متعلقة

إصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بقنا

بتكلفة 9 ملايين جنيه.. محافظ قنا يطلق التشغيل التجريبي لمحطة جزيرة مطيرة

ترشيحاتنا

جوهرة سيناء.. «سهير جلبانة» أحيت التراث السيناوي ولم تهب معارضة قرار السادات

بـ 72 مليون يورو.. السعودية وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لدعم لبنان

علي جمعة: الإنسان في حرية لاختيار ما يشاء سواء الجنة أو النار

السفير المصري بالهند يشارك في جلسة افتتاحية لدورة تدريبية ينظمها تحالف "ISA"

الموت والإعاقة.. اكتشف أعراض متلازمة ريت

كسوف جزئي للشمس غير مشاهد بالوطن العربي نهاية رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند

مسلسل توبة الحلقة 25.. عمرو سعد يهدد شقيقه بتسجيلات عن تجارة المخدرات

زي المحلات.. أفضل طريقة لعمل عجينة الطعمية للسحور

شلل ووفاة.. الصحة تحذر من مخاطر تناول الرنجة والفسيخ خلال الصيام

فيديو

انتهت بدماء على الطريق.. رحلة 5 طلاب جمعتهم الصداقة سويا حتى الموت

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

مصير الفواتير الورقية.. طرق إلكترونية لدفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ