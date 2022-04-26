أسرة "طلاب من أجل مصر" تنظم حفل إفطار جماعيا بجامعة جنوب الوادي

نظم اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادى بالتعاون مع أسرة"طلاب من أجل مصر "إفطار جماعي لطلاب الجامعة، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة وإشراف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أقيمت مائدة الإفطار، أمام فندق الجامعة، بحضور عدد من عمداء كليات العلوم والزراعة والآداب والآثار والطب البيطرى و وكلاء كليات التربية الرياضية والآداب وأعضاء هيئة التدريس من كليات الحقوق والتجارة والزراعة والتربية الرياضية والطالب عبدالله سيد، أمين عام اتحاد الطلاب، وجمال عبدالرحيم، الأمين المساعد.

وأشاد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، بتنظيم الافطار الذى يرسى دعائم المحبة والمودة بين طلاب الجامعة، مؤكداً دعم الجامعة لأنشطة اتحاد الطلاب فى كافة المجالات، مقدماً التهنئة لطلاب الاتحاد بالشهر المبارك.

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة، أن إقامة الإفطار الجماعي يعكس أهمية العمل الجماعى للطلاب وتعاونهم معاً من أجل مصلحة زملائهم، مشيداً بالسلوك الرائع وحسن التنظيم فى حفل الافطار الذى يعد بادرة طيبة.

وأشار الدكتور أحمد عبدالسلام، رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر، إلى أن إعداد وتجهيز الإفطار الجماعى بادرة من طلاب الأسرة لتأكيد أواصر المحبة والإخاء بين الطلاب، مشيداً بالدور الرائد الذى تقوم به الأسرة فى تنظيم العديد من الفعاليات وكذلك التنظيم المميز لطلاب الأسرة والتعاون بينهم.

حفل إفطار طلاب من أجل مصر

حفل إفطار طلاب من أجل مصر

حفل إفطار طلاب من أجل مصر

حفل إفطار طلاب من أجل مصر