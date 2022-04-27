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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تزامنًا مع افتتاح القطار الكهربائي الخفيف

وزير النقل : تذكرة موحدة لكافة وسائل المواصلات المتواجدة بمحطة عدلي منصور|صور

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

ترّأس الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس أي تي)  حيث تم خلال الاجتماع المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و القوائم المالية للشركة وعرض تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي، بالإضافة إلى عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن مراجعة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2021  وحيث حققت الشركة ارباحاً خلال عام  2021   مقدارها 15 مليون جنيه مقابل 12.6  مليون جنيه خلال عام 2020.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة المهندس خالد عطية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها مثل الميكنة المتكاملة للمحطات الذكية (عدلي منصور ومحطة قطارات صعيد مصر وبدر) ومشروعات ميكنة المزلقانات  ومشروع ربط نظام حجز التذاكر الجديد والقديم بالبوابات الالكترونية  للمحطات الرئيسية بالسكك الحديدية التي تركيب البوابات بها كمرحلة اواى وهي محطات رمسيس والجيزة وسيدي جابر ومصر بالاسكندرية ودمنهور وكذلك ميكنة بوابات الدخول والخروج والموازين بميناء الإسكندرية ضمن تطبيقات الميناء الذكي وميكنة نظام الإشارات بخط القاهرة السويس وميكنة 30 محطة سكة حديد ضمن الخطة العامة لوزارة النقل لتطوير وميكنة كافة محطات السكك الحديدية وكذلك مشروع ميكنة عدد من محطات التحصيل التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري مثل محطة تحصيل البغدادي  الجاري، بالإضافة إلى إدارة الأصول لعدد من المؤسسات كما أكد رئيس الشركة على تركيب ماكينات TVM لحجز التذاكر بمحطة دمنهور للسكك الحديدية مكوناتها محلية  بنسبة 95 % وكذلك اتاحة الواي فاي WI-Fi المجاني بالمحطة

وأشاد وزير النقل بالجهود التي بذلها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة خلال الفترة الماضية للنهوض بالشركة وتقديم خدمات متميزة في مجال تكنولوجيا معلومات النقل سواء لبعض الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل او بعض المؤسسات والشركات الاخرى الغير تابعة والمتعاقدة مع الشركة لتنفيذ مشروعاتها في هذا المجال .. كما أكد الوزير على ضرورة التكامل بين نظام الحجز الجديد والقديم مع بوباات الدخول والخروج بالمحطات مع ضرورة ان يتم عمل تذكرة موحدة لكافة وسائل النقل المتوجدة بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية وهي ( القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث للمترو – خط سكة حديد القاهرة السويس – اتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري – أتوبيسات السوبرجيت)  وذلك تزامنا مع افتتاح القطار الكهربائي الخفيف LRT في موعده المحدد وكذلك وجود تذكرة موحدة في محطة امبابة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ومحطة اتوبيسات BRT الجاري إنشاؤها على الطريق الدائري في نفس المنطقة لتسهيل حركة تنقل المواطنين وذلك ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل بإصدار تذكرة موحدة لكافة وسائل المواصلات في مصر  
كما وجّه الوزير بالتركيز خلال الفترة المقبلة على قيام الشركة بسرعة نهو هذه المشروعات وزيادة نسبة المكون المحلي بها خاصة مع أهميتها في تقديم خدمة مميزة للمواطنين مع ضرورة التوسع في نشاط الشركة بأن يمتد الى كافة هيئات وزارة النقل العشرة وشركاتها التابعة وليس هيئة السكك الحديدية بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات والهيئات الأخرى في الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

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وزير النقل السكك الحديدية القطار الكهربائي كامل الوزير محطات السكك الحديدية محطة عدلي منصور وسائل المواصلات الفريق مهندس كامل الوزير

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