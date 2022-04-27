أداء رائع ونتيجة كبيرة.. آخر مواجهة ليفربول وفياريال في نصف نهائي أبطال أوروبا

وجه نادي ليفربول رسالة لـ لاعبي الفريق قبل مواجهة فياريال بشأن تاريخ مواجهات الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .

ونشر الحساب الرسمي ل ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”، فيديو لمباراة الفريقين و علقت : "أداء رائع ونتيجة كبيرة آخر مواجهات الريدز أمام فياريال في نصف نهائي أوروبي".

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره فياريال الإسباني اليوم، على ملعب الأنفيلد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح، إلى الفوز والتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما يسعى فريق فياريال الإسباني إلى تحقيق نتيجة إيجابية تًسهل مهمته في مباراة الإياب من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بتشكيل مكون من:.

تشكيل ليفربول ضد فياريال

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: تياجو - فابينيو - نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز

وتأهل نادي ليفربول الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء بنفيكا البرتغالي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.

بينما صعد نادي فياريال الى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع من ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا العام برصيد 8 أهداف، بينما يأتي في الصدارة كريم بزنيما لاعب ريال مدريد برصيد 14 هدف.