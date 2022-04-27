عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أداء رائع ونتيجة كبيرة.. آخر مواجهة ليفربول وفياريال في نصف نهائي أبطال أوروبا

صدى البلد

وجه نادي ليفربول رسالة لـ لاعبي الفريق قبل مواجهة فياريال بشأن تاريخ مواجهات الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .

ونشر الحساب الرسمي ل ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”، فيديو لمباراة الفريقين و علقت : "أداء رائع ونتيجة كبيرة آخر مواجهات الريدز أمام فياريال في نصف نهائي أوروبي".

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره فياريال الإسباني اليوم، على ملعب الأنفيلد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح، إلى الفوز والتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما يسعى فريق فياريال الإسباني إلى تحقيق نتيجة إيجابية تًسهل مهمته في مباراة الإياب من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بتشكيل مكون من:.

تشكيل ليفربول ضد فياريال
حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: تياجو - فابينيو - نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز

وتأهل نادي ليفربول الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء بنفيكا البرتغالي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.

بينما صعد نادي فياريال الى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع من ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا العام برصيد 8 أهداف، بينما يأتي في الصدارة كريم بزنيما لاعب ريال مدريد برصيد 14 هدف.

ليفربول الانجليزي محمد صلاح يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول دوري ابطال أوروبا يورجن كلوب ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية: الإفراج بالعفو عن 3273 من النزلاء المحكوم عليهم

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

الإعدام شنقًا للمتهمتين الأولى والثالثة في قضية مذبحة المرج

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

وفاة مدرب شباب الاتحاد السكندري بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

حبس مرتضي منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

موضوعات متعلقة

بعد احتراق مسكن ربة منزل في البحاري..محافظ الفيوم يوجه بترميمه وتزويده بالأثاث

ترشيحاتنا

بعد حذف من يمتلك سيارة موديل2018.. 6 خطوات للحفاظ على حصتك التموينية

الحكومة: تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات

حبس مرتضي منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

شيخ الأزهر لوفد عمداء كليات اللاهوت: تعلمنا احترام مقدسات المسيحيين من النبي

الجيش الصيني يتدخل.. بكين ترد على "استفزاز" أمريكا في مضيق تايوان

بعد 48 عاما..اتحاد السلة يقرر أحقية الزمالك ببطولة كأس مصر موسم 75/74

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتحها السيسي.. ما محتويات حجرة مقتنيات الرسول في مسجد الحسين وكيف وصلت إلى مصر؟ .. صور

هنادي مهنا: أنا آخر المنضمين لمسلسل "مكتوب عليا" وأكرم حسني قدمني بشكل مختلف وأيتن عامر "ممثلة خطيرة"|حوار

المصريون حشوه بالدنانير| قصة كعك العيد.. كيف تم اكتشافه وأول من أكله؟

تحذير هام ونصيحة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة؟

فيديو

شيرين لبط وأغاني عمرو دياب منجحتش.. تصريحات محمد محيي مع ياسمين عز..فيديوجراف

مهري 200 ألف.. منة عرفة تتحدث عن مرضها النفسي ومحمد نجاتي وطليقها السابق|فيديوجراف

ميكروفون ألماظ ودفاع مستميت عن سعد لمجرد .. ماذا قالت سلمى رشيد لياسمين عز "فيديوجراف"

اعتزلت بسبب حملة ممنهجة.. تامر عبد المنعم يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل

المزيد

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ