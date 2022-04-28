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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر فى كندا يلتقى مستشار رئيس وزراء كندا للشئون السياسية والدفاعية

سفير مصر فى كندا
سفير مصر فى كندا يلتقى مستشار رئيس وزراء كندا للشئون السياسة

التقى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، يوم الأربعاء، مع "دون كوستيلو" مستشار رئيس الوزراء الكندى "جاستن ترودو" للشئون السياسية والدفاعية، حيث ناقش الجانبان سبل دعم العلاقات المصرية/ الكندية، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وفى تصريح للسفير المصرى، أشار إلى أن اللقاء تطرق إلى العديد من الملفات التي تهم البلدين، بدءً بتداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمى والمصرى، لاسيما ما تسببت فيه من أزمة غذاء عالمية وارتفاع فى أسعار العديد من السلع الاستراتيجية، والدور الذي يمكن ان تضطلع به كندا فى هذا الصدد.

 

وأضاف السفير المصرى، بأن اللقاء تناول مقترحات وخطة عمل مشتركة لدعم علاقة الشراكة بين البلدين سياسياً واقتصادياً خلال المرحلة القادمة، كاشفاً أن تزامن اللقاء مع الاتصال الهاتفي الذي جمع وزيرى خارجية البلدين صباح اليوم ذاته، أعطى قوة دفع وزخم إيجابي لوضع الكثير من المقترحات موضع التنفيذ.

 

هذا، وقد حرص السفير أبو زيد على إحاطة المسئول الكندى باعتزام وفد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى/ الكندى زيارة كندا خلال الاسابيع القادمة لاستشراف سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وهو ما رحب به مستشار رئيس الوزراء، مشيراً الي الاهتمام الذى توليه الحكومة الكندية لتنويع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع شركائها فى الشرق الأوسط و إفريقيا.

 

ومن ناحية أخرى، حرص السفير أحمد أبو زيد على إحاطة المسئول الكندى بتقييم مصر للتطورات الجارية فى الشرق الأوسط، لاسيما الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية فى القدس والاراضى الفلسطينية المحتلة، وتطورات الأزمة الليبية، مستعرضاً الجهود التي تضطلع بها مصر فى هذا الشأن.

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