بعد التعادل مع طلائع الجيش.. جمهور الأهلى يطالب بعودة كهربا| تفاصيل

طالب جمهور النادى الاهلى بـ عودة محمود كهربا ، لاعب النادي الأهلي المعار لنادي هاتاي التركي، بعد تعادل الفريق اليوم امام طلائع الجيش فى الدورى المصرى .

ودشن جمهور النادى الاهلى هاشتاج “ كهربا ” وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

و فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش التعادل السلبي أمام الأهلي فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات منافسات الجولة الـ16 من الدوري الممتاز للموسم الحالي.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 32 فى المركز الثاني ، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 19 نقطة فى المركز الـ11.

وفي الوقت ذاته خسر فريق بيراميدز على يد نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف سجله محمد إبراهيم في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراتي الأهلي وبيراميدز

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) المركز الأول برصيد 9 أهداف.

2- كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) برصيد 7 أهداف.

3- مروان حمدي (سموحة) - جون إيبوكا (إنبي) - محمد هلال (البنك الأهلي) برصيد 6 أهداف.

4- محمد شريف وبيرسي تاو (الأهلي) - أشرف بن شرقي (الزمالك) - محمود وادي وإبراهيم عادل (بيراميدز) - خالد قمر (الجونة) - أمادو نياس (المقاولون العرب) – ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد رفعت برصيد 5 أهداف.

5- علي معلول ومحمد مجدي أفشة

(الأهلي) – عمر السعيد (الزمالك) - ووليد الكرتي (بيراميدز) - كريم الديب (الاتحاد السكندري) - شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي فتحي لاعب الزمالك السابق - صديق أوجولا (سموحة) –- ناصر ماهر (فيوتشر) برصيد 4 أهداف.