الحكومة تسعى لتوفير السلع الإستراتيجية.. والاكتفاء الذاتي سلاح بيد الدولة.. تقرير فيديو

عرضت قناة “ten” تقرير فيديو بعنوان "الاكتفاء الذاتي سلاح بيد الدولة"، حيث تعقد الحكومة العديد من الإجتماعات الدورية لمتابعة موقف توافر السلع في الأسواق.

وتسعى الحكومة بشكل دوري للتأكد من توفير كافة السلع الإستراتيجية وكثفت الدولة جهودها لضبط الأسواق في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتداعيات للأزمة الأوكرانية.

كما تعمل الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات إقتصادية لإتاحة التمويل اللازم لتوفير السلع وتأمين مخزون إستراتيجي منها للعديد من السلع الضرورية .

كما تستهدف الحكومة توفير السلع واحتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر وتواصل الدولة عملها في تنفيذ منافذ البيع الثابتة والمتحركة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة و الوزارات بجانب القطاع الخاص.