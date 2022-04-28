محمد توفيق: محمد صفاء عامر عمل نقلة في تاريخ الدراما بذئاب الجبل

قال الناقد الفني محمد توفيق ؛ إن مسلسل ذئاب الجبل كان نقلة في تاريخ الدراما الصعيدية إلى حد أن أثناء عرض المسلسل في الصعيد كان أهل الصعيد يشاهدوه مثل مباراة الأهلي والزمالك .

أضاف محمد توفيق خلال لقاء في برنامج 60 سنة دراما المذاع على قناة تن؛ أنع في مشهد غريب في الصعيد كانت الناس تضع التلفزيونات في الشارع أثناء عرض المسلسل ثم بعد مرور سنين من عرضه تكرر هذا المشهد من وضع التلفزيونات في الشارع أثناء إعادته لمرات متعددة .

أوضح محمد توفيق أنه تم رفع قضايا على محمد صفاء عامر في مسلسل ذئاب الجبل؛ مضيفا أنه شاهد الفنان أحمد عبد العزيز في مطار الأقصر كانت تذهب له الجماهير وتحتفي به بعد مرور أكثر من 10 سنوات على عرض المسلسل.

وأشار إلى أن الصعيد يعتبر مظلوم دراميا لكن محمد صفاء عامر جعل الصعيد موجود بقوة على ساحة الدراما المصرية.