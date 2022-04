Netflix تهدف إلى زيادة ما يقرب من 50 لعبة جديدة.. تفاصيل

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن شركة البث العالمية نتفليكس Netflix تهدف إلى زيادة قائمة الألعاب إلى ما يقرب من 50 لعبة جديدة.

وبحسب ما نشر موقع Gsmarena التقني، أطلقت نتفليكس خلال العام الماضي، خدمة مخصصة للألعاب على منصتها، والتي تتيح للمشتركين بالخدمة تحميل وتشغيل مجموعة من الألعاب التي تم اختيارها من نظام تشغيل أندرويد و iOS مجانا.

نتفليكس تقدم مفاجأة لمحبي الألعاب

وتقوم نتفليكس بتوفير الألعاب التي تعتبر موجودة مسبقا على الهاتف والتي يتم تشغيلها بشكل حالي، حيث لا تتوفر عمليات الشراء على نتفليكس ولا توجد إعلانات بداخل التطبيق حيث أن الشركة ليست خدمة بث ألعاب مثل GeForce Now أو Google Stadia فهي فقط تحاول أن تكون منصة شاملة لجذب المشتركين حول أنحاء العالم وهو ما يحدث نقلة نوعية في عالم الألعاب ومشاهدة المسلسلات والأفلام معًا، وتتوفر حاليًا 17 لعبة، على أن يتم الزيادة إلى 50 لعبة.

ولإحداث هذه النقلة المتكاملة في عالم الألعاب والتليفزيون التي تريدها نتفليكس، فهي تقوم حاليا بتطوير لعبة موجودة على الهاتف وعرض تلفزيوني يعتمد على لعبة Exploding Kittens، ومن المقرر أنه سيتم إطلاق هذه اللعبة على الهاتف في شهر مايو القادم ، بينما سيتم العرض التلفزيوني لأول مرة في سنة 2023

الجدير بالذكر أن نتفليكس لديها بالفعل عروض تليفزيونية متعددة تستند إلى الألعاب على سبيل المثال The Witcher Arcane الذي يستند إلى League of Legends، بالإضافة إلى أن نتفليكس قامت بإعطاء علامتها التجارية لبعض ألعاب الطرف الثالث، على سبيل المثال Hextech Mayhem مأخوذ من قصة League of Legends

وإذا حاولت التجربة وقمت بالبحث عن "Stranger Things" في تطبيق الهاتف، ستظهر نتيجة البحث عبارة عن اللعبة بالإضافة إلى المسلسل التلفزيوني.