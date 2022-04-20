عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منصة "نتفليكس" الأمريكية تخسر 200 ألف مشترك بالربع الأول من عام 2022

صدى البلد

خسرت منصة "نتفليكس" الترفيهية الأمريكية 200 ألف مشترك في كل أنحاء العالم وذلك في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنهاية عام 2021، وهي السابقة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات؛ مما خفض سعر أسهمها بأكثر من 24% في التبادلات الإلكترونية بعد إغلاق "وول ستريت".

وذكرت منصة "نتفليكس" العملاقة للبث التدفقي - حسبما أفادت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - أن هذا التراجع مرتبط بشكل أساسي بصعوبة الحصول على مشتركين جدد في كل مناطق العالم، بالإضافة إلى تعليق الخدمة في روسيا.

وأكدت المنصة، في بيان أرباحها، أن "جائحة كوفيد-19 أعطت صورة ضبابية من خلال تضخيم نمونا عام 2020، ما دفعنا إلى الاعتقاد بأن معظم نمونا المتباطئ عام 2021 كان بسبب تقدم كوفيد-19".

وتوقعت "نتفليكس" أن تكسب 5ر8 مليون مشترك إضافي، وكان المحللون يتوقعون عددًا أكبر، لكنها خسرت بدلًا من ذلك بعضا منهم؛ ما أدى إلى انخفاض مجموع الاشتراكات إلى 64ر221 مليون، موضحة أن تعليق خدمتها في روسيا والانخفاض المستمر في عدد المشتركين الروس تسببا في خسارة صافية بلغت 700 ألف اشتراك، وإلا كان سيضاف 500 ألف اشتراك لها" مقارنة بالربع الماضي.

وفي هذا السياق، أكد روس بينيس المحلل لدى "إي ماركيتير" أنه "مع انخفاض الاشتراكات وضعف آفاق النمو، سيتعين على المجموعة الاعتماد بشكل أكبر على الخدمات الثانوية مثل ألعاب الفيديو أو المنتجات المشتقة في محاولة لزيادة عائداتها".

وكانت "نتفليكس" قد حققت إيرادات بلغت 9ر7 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى مارس، أي 10% أكثر من الفترة نفسها العام الماضي، ويعزى ذلك خصوصًا إلى زيادة عدد المشتركين على أساس سنوي وزيادة كلفة اشتراكاتها، لكن أرباحها الصافية بلغت 6ر1 مليار مقارنة بـ 7ر1 مليار في الربع الأول من عام 2021.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-4-2022

البحوث الفلكية: الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك

دعاء يبطل السحر فورًا .. علاج رباني من 33 كلمة رددها الشعراوي

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

بسعر 600 ألف جنيه.. عرض سيارة المشير أبوغزالة للبيع في مصر

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

كلب عائلة من فصيل البيتبول ينهش وجه رضيع | صور

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 رمضان وموعد الإفطار

اتفاق بين العربية للتصنيع والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنفيذ مشروعات بحثية

البترول تحذر.. اليوم آخر فرصة قبل تضاعف فواتير الغاز| تفاصيل

الأحد والإثنين المقبلين إجازة رسمية بالبورصة

الإسكان: القيادة السياسية مهتمة بتنمية أراضى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط

احذر.. معاكسات التليفونات تعرضك للحبس وغرامة 500 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

فيديو

آمال جديدة من الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو جراف

مدمن مخدرات.. ظهور مدعِ نبوة جديد في الإسماعيلية| فيديوجراف

عودة الملك.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد برباعية .. فيديو

ادعولي.. لماذا قررت زيزي عادل بشكل مفاجئ اعتزال الغناء ؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ