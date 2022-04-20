منصة "نتفليكس" الأمريكية تخسر 200 ألف مشترك بالربع الأول من عام 2022

خسرت منصة "نتفليكس" الترفيهية الأمريكية 200 ألف مشترك في كل أنحاء العالم وذلك في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنهاية عام 2021، وهي السابقة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات؛ مما خفض سعر أسهمها بأكثر من 24% في التبادلات الإلكترونية بعد إغلاق "وول ستريت".

وذكرت منصة "نتفليكس" العملاقة للبث التدفقي - حسبما أفادت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - أن هذا التراجع مرتبط بشكل أساسي بصعوبة الحصول على مشتركين جدد في كل مناطق العالم، بالإضافة إلى تعليق الخدمة في روسيا.

وأكدت المنصة، في بيان أرباحها، أن "جائحة كوفيد-19 أعطت صورة ضبابية من خلال تضخيم نمونا عام 2020، ما دفعنا إلى الاعتقاد بأن معظم نمونا المتباطئ عام 2021 كان بسبب تقدم كوفيد-19".

وتوقعت "نتفليكس" أن تكسب 5ر8 مليون مشترك إضافي، وكان المحللون يتوقعون عددًا أكبر، لكنها خسرت بدلًا من ذلك بعضا منهم؛ ما أدى إلى انخفاض مجموع الاشتراكات إلى 64ر221 مليون، موضحة أن تعليق خدمتها في روسيا والانخفاض المستمر في عدد المشتركين الروس تسببا في خسارة صافية بلغت 700 ألف اشتراك، وإلا كان سيضاف 500 ألف اشتراك لها" مقارنة بالربع الماضي.

وفي هذا السياق، أكد روس بينيس المحلل لدى "إي ماركيتير" أنه "مع انخفاض الاشتراكات وضعف آفاق النمو، سيتعين على المجموعة الاعتماد بشكل أكبر على الخدمات الثانوية مثل ألعاب الفيديو أو المنتجات المشتقة في محاولة لزيادة عائداتها".

وكانت "نتفليكس" قد حققت إيرادات بلغت 9ر7 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى مارس، أي 10% أكثر من الفترة نفسها العام الماضي، ويعزى ذلك خصوصًا إلى زيادة عدد المشتركين على أساس سنوي وزيادة كلفة اشتراكاتها، لكن أرباحها الصافية بلغت 6ر1 مليار مقارنة بـ 7ر1 مليار في الربع الأول من عام 2021.