لمناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة.. مجلس النواب يعود للانعقاد 8 مايو المقبل

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد، يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل،لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4 /11 /2021.

ووافق مجلس النواب في جلسة اليوم، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

