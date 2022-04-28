خلال رمضان.. القبض على 232 موظفا بتهم الفساد والرشوة في السعودية

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" السعودية عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان 1443هـ، وبلغ عدد من تم التحقيق معهم 189 متهمًا، فيما أوقفت 43 متهمًا وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، ومنهم من أطلق سراحه.

وأوضحت الهيئة أنها نفذت 3384 جولة رقابية، وأسفر ذلك عن التحقيق مع عدد من المتهمين، وإيقاف آخرين بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسيل أموال.

وأشارت الهيئة إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي وإداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.