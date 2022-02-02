السعودية .. نزاهة توقف 234 متهما خلال شهر

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “ نزاهة ” عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر جمادى الآخرة 1443 هجرية حيث بلغت الجولات الرقابية 4286 والتحقيق في 634 .

وأشارت الهيئة في بيان لها بحسب صحيفة سبق السعودية ان عدد الموقوفين بلغوا 234 متهم منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة .

وذكرت الهيئة ان أبرز جرائم الفساد المالي والإداري " الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي و إساءة استخدام السلطة والتزوير .

وختمت الهيئة بيانها قائلة " و لحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات المختلفة .