أكرم حسني عبر تويتر: مسكت القلم.. مكتبش غير ألم

نشر الفنان أكرم حسني صورة جديدة له بالأبيض والأسود، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق أكرم حسني علي الصورة كاتبًا: “مسكت القلم..مكتبش غير ألم، #اصحي_للكلام #مكتوب_عليا”.

وانتهى المخرج خالد الحلفاوي من تصوير آخر مشاهد مسلسل "مكتوب عليا"، بوجود جميع أبطال العمل وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وفور إعلان الحلفاوي عن فركش المسلسل، قام النجم أكرم حسني بتوجيه الشكر لفريق عمل المسلسل بالكامل، كما خص بالذكر المخرج خالد الحلفاوي، وقال أكرم : "اشتغلنا على المسلسل منذ شهر يوليو الماضي، ويجب أن أوجه شكر خاص للحلفاوي على مجهوده الكبير".

حضر الاحتفال بنهاية التصوير كلا من النجم عمرو عبدالجليل، والنجمات آيتن عامر، وهنادي مهنا، والفنان القدير إسماعيل فرغلي، والكوميديان محمد طعيمة والمطربة هلا رشدي، ومحمود السيسي، والطفلة هنا زهران، بالإضافة إلى فريق عمل المسلسل وعلى رأسهم المخرج خالد الحلفاوي، ومؤلف العمل إيهاب بليبل.