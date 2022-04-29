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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرم حسني عبر تويتر: مسكت القلم.. مكتبش غير ألم

أكرم حسني
أكرم حسني

نشر الفنان أكرم حسني صورة جديدة له بالأبيض والأسود، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق أكرم حسني علي الصورة كاتبًا: “مسكت القلم..مكتبش غير ألم، #اصحي_للكلام #مكتوب_عليا”.

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أكرم حسني من كواليس مكتوب عليا: عند ماما مزجات

وانتهى المخرج خالد الحلفاوي من تصوير آخر مشاهد مسلسل "مكتوب عليا"، بوجود جميع أبطال العمل وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وفور إعلان الحلفاوي عن فركش المسلسل، قام النجم أكرم حسني بتوجيه الشكر لفريق عمل المسلسل بالكامل، كما خص بالذكر المخرج خالد الحلفاوي، وقال أكرم : "اشتغلنا على المسلسل منذ شهر يوليو الماضي، ويجب أن أوجه شكر خاص للحلفاوي على مجهوده الكبير".

حضر الاحتفال بنهاية التصوير كلا من النجم عمرو عبدالجليل، والنجمات آيتن عامر، وهنادي مهنا، والفنان القدير إسماعيل فرغلي، والكوميديان محمد طعيمة والمطربة هلا رشدي، ومحمود السيسي، والطفلة هنا زهران، بالإضافة إلى فريق عمل المسلسل وعلى رأسهم المخرج خالد الحلفاوي، ومؤلف العمل إيهاب بليبل.

الفنان اكرم حسني اكرم حسني مكتوب عليا مسلسل مكتوب عليا رمضان 2022

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