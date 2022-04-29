الأحمد: محبة الجمهور وتقديرهم وآراء النقاد الإيجابية تحد دائم | خاص

كشف الممثل السوري أحمد الأحمد بطل مسلسل العائدون عن سبب تأخر ظهوره ومشاركته في الأعمال الدرامية والمسلسلات المصرية رغم شهرته في الشام، وتقديمه العشرات من الأعمال السورية والعربية.

وقال أحمد الأحمد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، العائدون هو تجربته الأولى في الدراما المصرية العريقة التي كان ينتظرها كثيرا، ويصف الظهور أمام الجمهور والمشاهد المصري امتحان لأي فنان.

وأكد أحمد الأحمد على أن محبة الجمهور وتقديرهم وآراء النقاد الإيجابية، يعد تحدي دائم بالنسبة له لتقديم ماهو أفضل، والمشاهد المصري لديه حس نقدي كبير أتمنى أن أكون وفقت في وجهة نظرهم.

وأوضح أحمد الأحمد في تصريحاته، أنه تحمس للمشاركة في مسلسل العائدون منذ قراءة السيناريو والنص الممتاز، وأثناء رحلة التحضيرات والتصوير كانت الإمكانيات المتوفرة تنذر بعمل يليق بالجمهور، ويتمنى أن يكون على قدر المسؤولية.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT"، وتدور أحداثه حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزى وأمينة خليل ومحمود عبد المغني، وميدو عادل ، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.