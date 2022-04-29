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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 13 طن سلع غذائية ولحوم مجمدة مجهولة المصدر في القليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

شنت مباحث التموين بمديرية تموين القليوبية، حملة تموينية مكبرة استهدفت الأسواق ومخازن السلع ومصانع تعبئة المواد الغذائية، أسفرت عن ضبط ثلاجتين لحفظ السلع بهما سلعا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى وضبط مصنع حلويات لم يضع أسعار على المنتجات وتحررت المحاضر اللازمة واخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد قيام حملة بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطرى لضبط الاسواق تزامنا مع عيد الفطر، أسفرت الحملة عن ضبط ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بهما 2,71 طن مقطعات لحوم بدون مستندات مجهولة المصدر و 2,2 طن كبدة مجمدة ومصنعات لحوم بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحية المضبوطات للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع حلويات يقوم بانتاج مخبوزات وعدم وضع أسعار عليها للجمهور حيث تم ضبط6,350 طن "دقيق أبيض و سكر حر و 1,160 طن مخبوزات معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، و 6 ماكينة خط إنتاج وتعبئة.

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