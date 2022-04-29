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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المغربي: المؤسسات الدولية تعترف بجدارة مصر الائتمانية

الدكتور محمد المغربي
الدكتور محمد المغربي الخبير المالي

أكد الدكتور محمد المغربي الخبير الاقتصادي والمالي أن الاقتصاد المصرى حقق مؤخرا اعترافات دولية بقوته وتنوع موارده ،وذلك بعد حصوله  على قرار  تثبيت وكالة «فيتش» العالمية  لتصنيف مصر الائتمانى  للمرة الرابعة منذ أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وأيضا تثبيت مؤسسة  «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر الائتمانى بالعملتين المحلية والأجنبية  عند «B.B" مع التوقعات  المستقبلية المستقرة.


وأضاف الدكتور محمد المغربي ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن قرار بنك «ستاندرد تشارترد» بتوسيع أنشطته في مصر يؤكد أيضا  الاعتراف بأن الاقتصاد المصرى مستقرا ويعد الأسرع نموا على مستوى المنطقة العربية .


وأوضح المغربي أن تثبيت تصنيف مصر الائتمانى  للمرة الرابعة
من وكالة   «فيتش» ،  يعنى   الثقة فى جدارة مصر  ودرجة الملاءة العالية   للحصول على قروض، بناءا على تصرفها وسلوكها في الماضي بالنسبة إلى قيامها بتسديد ديونها. 

وقال  محمد المغربي ،  أن تلك القرارات الاقتصادية العالمية،  تعد شهادات  من المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على مواجهة الانعكاسات المترتبة عن المتغيرات الدولية و مجابهة التحديات العالمية، ومن ثم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الخارجية،وأيضا التأكيد على إلتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادي.

 

تابع: التوقعات العالمية   المستقبلية ووصفها بالاستقرار ، يعكس أنها تتسم بالثقة فى مستقبل أفضل لمصر يتواكب مع الجمهورية الجديدة و ارادة سياسية قوية أن  تحتل مصر مكانها الطبيعى ضمن الدول المتقدمة والتى من أهم ملامحها المشروعات القومية العملاقة  .

 

وتوقع الدكتور محمد المغربي، انعكاس  تلك الشهادات الدولية من مؤسسات التصنيف العالمية  على قدرة الاقتصاد المصرى على الجذب المستقبلى للاستثمارات، وزيادة  ثقة المستثمرين  على الاستثمار  فى السوق  المصري.

الإقتصاد المصرى فيتش وكالات التصنيف الائتماني Real Estate Finance السوق المصري

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