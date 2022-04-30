شيفروليه سيلفرادو الكهربائية تخطف الأنظار من جديد.. فيديو

اكتسبت النسخة شيفروليه سيلفرادو مكانة كبيرة وسط محبي فئة البيك اب الرياضية، وذلك لما تتمتع به من قدرات قوية إلى جانب تصميمها الخارجي العملاق، والذي يجمع بين القوة والاداء الرياضي، بالاضافة إلى الامكانيات الفنية المتطورة.

شيفروليه سيلفرادو الكهربائية تخطف الانظار من جديد .. فيديو

وفي سياق ذلك كشفت شركة شيفروليه عن نسختها الكهربائية كليًا سيلفرادو 2024، خلال مقطع فيديو نشرته عبر موقع YOUTUBE، بعد أن ظهرت في مناسبات سابقة خلال هذا العام.

شيفروليه سيلفرادو الكهربائية تخطف الانظار من جديد .. فيديو

وتظهر السيارة الكهربائية شيفروليه سيلفرادو والتي تنتمي إلة فئة البيك اب بصندوق خلفية مميز، حيث تضم نسختين منه الاول يحتوي على رفًا ناحية السقف مع ألواح جانبية تعمل على توفير اماكن كبيرة للتخزين، بالاضافة إلى امكانية توسيع الصندوق الخلفي بمقدار 1.803 مم.

شيفروليه سيلفرادو الكهربائية تخطف الانظار من جديد .. فيديو

وبذلك تتمكن السيارة من حمل اغراض يزيد طولها عن 2.743 مم، مع امكانية خفض الباب الخلفي لاضافة اطوال تصل إلى 3.302 مم، بينما تظهر شيفروليه سيلفرادو الكهربائية بتصميم خارجي خاطف للانظار عبر مصابيح حادة المظهر، وعتبات جانبية بارزة لسهولة صعود المقصورة، وبعض اللمسات الخارجية والتي تعزز من قدرات السيارة.

شيفروليه سيلفرادو الكهربائية تخطف الانظار من جديد .. فيديو

كما دعمت السيارة شيفروليه سيلفرادو الكهربائية بجنوط رياضية انيقة مروحية الشكل، ومفهوم ثنائي الكابينة، بالاضافة إلى قدرات فنية بإصدار WT تعتمد على محرك بقوة 510 حصانا، و 834 نيوتن/متر، بالاضافة إلى امكانيات سيلفرادو EV RST التي دعمت محركين كهربائيين مع قوة قدرها 664 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 1.056 نيوتن/متر.

ويمكن للسيارة من خلال تلك القدرات الفنية أن تتساعر من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 4.5 ثانية، مع نطاق للسير للشحنة الكاملة يقدر بـ 644 كيلومتر.