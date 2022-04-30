نظرة شاملة عن هونشي HS5 موديل 2022 في السعودية |صور

تنتمي السيارة هونشي HS5 موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تقدم داخل السوق السعودي عبر 3 فئات من التجهيزات، حيث تضم باقة من عناصر الحماية ووسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية.

هونشي HS5 موديل 2022

محرك السيارة هونشي HS5 موديل 2022

تعتمد السيارة هونشي HS5 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 224 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 340 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي بالاضافة إلى خيار اخر بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

هونشي HS5 موديل 2022

تسارع السيارة هونشي HS5 موديل 2022

تصل السرعة القصوى للسيارة هونشي HS5 موديل 2022 إلى 210 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة فيمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في فترة زمنية تستغرق 8.2 ثانية.

هونشي HS5 موديل 2022

ابعاد وتصميم السيارة هونشي HS5 موديل 2022

تأتي السيارة هونشي HS5 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4.760 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.907 متر، و 1.700 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.870 متر، مدعوم بجنوط رياضية انيقة المظهر، ومصابيح أمامية بتقنية LED، مع فتحات هوائية بطريقة طولية مدببة قليلًا، واقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف، والذي دعم بفتحة كهربائية بانوراما.

هونشي HS5 موديل 2022

تجهيزات السيارة هونشي HS5 موديل 2022

دعمت السيارة هونشي HS5 موديل 2022 بشاشة ملونة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الوظائف، وزر تفعيل وايقاف المحرك، مع نظام صوتي وترفيهي، ومكيف هواء خلفي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وقفل مركزي للابواب، و 4 زجاج كهربائي، ومرايات كهربائية، وحساسات حركة خلفية مدعومة بكاميرا، بالاضافة إلى تقنيات الحماية والامان.

هونشي HS5 موديل 2022

أسعار السيارة هونشي HS5 موديل 2022 في السعودية

الفئة الأولى هونشي HS5 موديل 2022 بقيمة قدرها 119.900 ريال.

الفئة الثانية هونشي HS5 موديل 2022 بقيمة قدرها 139.900 ريال.

الفئة الثالثة هونشي HS5 موديل 2022 بقيمة قدرها 159.900 ريال