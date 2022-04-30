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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن هونشي HS5 موديل 2022 في السعودية |صور

نظرة شاملة عن هونشي  HS5 موديل
نظرة شاملة عن هونشي  HS5 موديل 2022 في السعودية

تنتمي السيارة هونشي  HS5 موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تقدم داخل السوق السعودي عبر 3 فئات من التجهيزات، حيث تضم باقة من عناصر الحماية ووسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية.

هونشي  HS5 موديل 2022 

محرك السيارة هونشي  HS5 موديل 2022 

 

تعتمد السيارة هونشي  HS5 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 224 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 340 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي بالاضافة إلى خيار اخر بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

هونشي  HS5 موديل 2022 

تسارع السيارة هونشي  HS5 موديل 2022 

 

تصل السرعة القصوى للسيارة هونشي  HS5 موديل 2022 إلى 210 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة فيمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في فترة زمنية تستغرق 8.2 ثانية.

هونشي  HS5 موديل 2022 

ابعاد وتصميم السيارة هونشي  HS5 موديل 2022 

 

تأتي السيارة هونشي  HS5 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4.760 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.907 متر، و 1.700 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.870 متر، مدعوم بجنوط رياضية انيقة المظهر، ومصابيح أمامية بتقنية LED، مع فتحات هوائية بطريقة طولية مدببة قليلًا، واقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف، والذي دعم بفتحة كهربائية بانوراما.

هونشي  HS5 موديل 2022 

تجهيزات السيارة هونشي  HS5 موديل 2022 

 

دعمت السيارة هونشي  HS5 موديل 2022 بشاشة ملونة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الوظائف، وزر تفعيل وايقاف المحرك، مع نظام صوتي وترفيهي، ومكيف هواء خلفي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وقفل مركزي للابواب، و 4 زجاج كهربائي، ومرايات كهربائية، وحساسات حركة خلفية مدعومة بكاميرا، بالاضافة إلى تقنيات الحماية والامان.

هونشي  HS5 موديل 2022 

أسعار السيارة هونشي  HS5 موديل 2022 في السعودية

 

الفئة الأولى هونشي  HS5 موديل 2022 بقيمة قدرها 119.900 ريال.

الفئة الثانية هونشي  HS5 موديل 2022 بقيمة قدرها 139.900 ريال.

الفئة الثالثة هونشي  HS5 موديل 2022 بقيمة قدرها 159.900 ريال

هونشي HS5 موديل 2022 HS5 موديل 2022 هونشي HS5 موديل 2022 ونشي HS5 موديل 2022

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