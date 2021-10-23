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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باجاني هويرا بي سي باكيتو تيبيستا موديل 2022 ... مقاتلة أيطالية جديدة بقلب ألماني

باجاني هويرا بي سي
باجاني هويرا بي سي باكيتو تيبيستا موديل 2022

تعد سيارة هويرا بي سي باكيتو تيبيستا موديل 2022 واحدة من أصدارات الشركة الأيطالية المعروفة و المميزة في فئة السيارات الرياضية الخارقة "باجاني" و التي يبلغ عمرها عقداً من الزمن ، و رغم أنها تعد شركة حديثة نسبياً و لكنها تحمل سجلاً حافلاً و مميزاً من السيارات الخارقة و التي وضعت أسمها وسط أقوى و و أعرق السيارات في العالم في فترة قصيرة .

و تستمد سيارة باجاني هويرا بي سي باكيتو تيبيستا موديل 2022 نسخة الأداء العالي قوتها من محرك خارق V12 بسعة 6000 سي سي يولد قوة تصل الي 827 حصان و عزم دوران يصل الي 1100 نيوتن / متر بينما يأتي الطراز القياسي بقوة 764 حصان و عزم دوران يصل الي 1000 نيوتن / متر من عزم الدوران .

و من الخارج جاءت باجاني هويرا بي سي باكيتو تيبيستا موديل 2022 بتصميم رياضي أنيق و مميز و هيكل خارجي مصنوع من ألياف الكاربون لتقليل وزن السيارة ، و تم تحسين نظام الديناميكية الهوائية من خلال حزمة مميزة من الترقيات و التحديثات المميزة ، و تشمل هذه التحديثات أضافة جناح خلفي لتعزيز ثبات السيارة أثناء الأنطلاق و مقسم أمامي جديد و زعنفة علوية و مدخل هواء مخصص .

 

كما تأتي بنظام عادم رياضي بستة أنابيب أسطوانية و نظام تعليق متطور و و ضع قيادة جديدة أطلقت عليه باجاني وضع القيادة الناعم لم تكشف الشركة مزيداً من التفاصيل عنه حتى الآن .

 

و داخلياً قالت الشركة الأيطالية أنها ستقدم أحدث وسائل الترفيه و التكنولوجيا المذهلة داخل السيارة دون الكشف عن التفاصيل الرسمية للتصميم الداخلي كما هو الحال بالنسبة للسعر .

هويرا بي سي باكيتو تيبيستا سيارة هويرا بي سي باكيتو تيبيستا موديل 2022 باجاني السيارات الرياضية الخارقة

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