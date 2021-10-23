باجاني هويرا بي سي باكيتو تيبيستا موديل 2022 ... مقاتلة أيطالية جديدة بقلب ألماني

تعد سيارة هويرا بي سي باكيتو تيبيستا موديل 2022 واحدة من أصدارات الشركة الأيطالية المعروفة و المميزة في فئة السيارات الرياضية الخارقة "باجاني" و التي يبلغ عمرها عقداً من الزمن ، و رغم أنها تعد شركة حديثة نسبياً و لكنها تحمل سجلاً حافلاً و مميزاً من السيارات الخارقة و التي وضعت أسمها وسط أقوى و و أعرق السيارات في العالم في فترة قصيرة .

و تستمد سيارة باجاني هويرا بي سي باكيتو تيبيستا موديل 2022 نسخة الأداء العالي قوتها من محرك خارق V12 بسعة 6000 سي سي يولد قوة تصل الي 827 حصان و عزم دوران يصل الي 1100 نيوتن / متر بينما يأتي الطراز القياسي بقوة 764 حصان و عزم دوران يصل الي 1000 نيوتن / متر من عزم الدوران .

و من الخارج جاءت باجاني هويرا بي سي باكيتو تيبيستا موديل 2022 بتصميم رياضي أنيق و مميز و هيكل خارجي مصنوع من ألياف الكاربون لتقليل وزن السيارة ، و تم تحسين نظام الديناميكية الهوائية من خلال حزمة مميزة من الترقيات و التحديثات المميزة ، و تشمل هذه التحديثات أضافة جناح خلفي لتعزيز ثبات السيارة أثناء الأنطلاق و مقسم أمامي جديد و زعنفة علوية و مدخل هواء مخصص .

كما تأتي بنظام عادم رياضي بستة أنابيب أسطوانية و نظام تعليق متطور و و ضع قيادة جديدة أطلقت عليه باجاني وضع القيادة الناعم لم تكشف الشركة مزيداً من التفاصيل عنه حتى الآن .

و داخلياً قالت الشركة الأيطالية أنها ستقدم أحدث وسائل الترفيه و التكنولوجيا المذهلة داخل السيارة دون الكشف عن التفاصيل الرسمية للتصميم الداخلي كما هو الحال بالنسبة للسعر .