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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 816 حصان .. باجاني تكشف عن نسختها الخارقة

بقوة 816 حصان ..
بقوة 816 حصان .. باجاني تكشف عن نسختها الخارقة

تأسست شركة باجاني الإيطالية في عام 1992 من قبل هوراشيو باجاني، و اشتهرت الشركة بإصداراتها الخارقة و منهم النسخة زوندا و التي تستطيع أن تنطلق من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال 3.5 ثانية، و السيارة الشهيرة التي تحمل اسم الصانع مع مقطع "هوايرا" و التي تعد واحدة من اسرع السيارات حول العالم، حيث يمكنها الانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، في غضون فترة زمنية تقدر بـ 3.2 ثانية فقط.

و على مدار تاريخ شركة باجاني اكتسبت مكانة كبيرة وسط فئة السيارات الخارقة و عالم التسارع، لتواصل باجاني قوتها و تعزز من قدرات اسطولها الخارق، وذلك بالدفع بنسخة جديدة و هي هوايرا بي سي باكيتو تيمبيستا، حيث تمتعت هذه النسخة بهيكل خارجي انسيابي يمنحها القدرة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء بشكل افضل.

قدرات باجاني هوايرا بي سي باكيتو تيمبيستا

تستمد باجاني هوايرا بي سي باكيتو تيمبيستا قوتها من محرك V12، بسعة 6000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 816 حصان، و 1100 نيوتن/متر من عزم الدوران، بدلًا من الإصدار القياسي و الذي كان يأتي بقوة قدرها 754 حصان، و 1000 نيوتن/متر من عزم الدوران.

و ظهرت السيارة بإطلالة خارجية تشبه المركبات الفضائية، مع مصابيح امامية تبدو اكثر عدوانية، و صادم امامي بارز، مع فتحات هوائية جانبية و زعنفة مركزية، و سبويلر رياضي أنيق من الياف الكربون، بالإضافة إلى منظومة عادم رباعية الأداء، مع مقصورة داخلية تضم العددي من أنظمة التحكم و برامج مساعدة قائد المركبة، و ظهر ذلك من خلال مقود حركة مالتي فانكشن، و لوحة المهام التي تتوسط قمرة القيادة.

باجاني الإيطالية شركة باجاني هوايرا هوايرا بي سي زوندا

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