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رياضة

إمكانياتكم كفيلة بنتائج جيدة|طارق أبو العينين يدعم سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الأهلي

طارق أبو العينين
طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا

حرص طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والمشرف العام على الكرة، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول، قبل مران اليوم الجمعة بأحد الملاعب الفرعية بستاد الدفاع الجوي.

وشدد أبو العينين، على ضرورة استثمار الفوز على بيراميدز، واستغلال الروح العالية، لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الأهلي، المقرر إقامته غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة لمباريات الدوري العام.

وأكد المشرف العام على الكرة، في جلسته مع لاعبي سيراميكا كليوباترا، أن إمكانياتهم وخبراتهم، كفيلة بتحقيق نتائج جيدة، أيًا كانت قوة المنافس، مشيرًا إلى أن ثقة اللاعبين في أنفسهم، وتمسكهم بالروح القتالية العالية، ساهم بشكل كبير في عبور لقاء بيراميدز الماضي بالجولة السادسة عشر من بطولة الدوري، وهو الأمر الذي يمكن تكراره خلال لقاء الأهلي، إذا استمرت نفس الروح، وخاض اللاعبون اللقاء بنفس العقلية

وأكد  المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا، أن فوز الفريق في لقاء الأهلي غدا السبت، يرفع رصيده إلى ٢٠ نقطة، تقفز به إلى مركز أفضل، وتساهم في عودته إلى مكانته الطبيعية بين الكبار في جدول الترتيب، مع ختام الدور الأول.

حضر اللقاء الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول، بقيادة الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني، ومعتز البطاوي، المدير الرياضي.
 

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