الكاميرا فضحتهم .. القبض على 3 فتيات بتهمة سرقة مستحضرات تجميل من محل بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام 3 فتيات بسرقة مستحضرات تجميل من داخل محل ملكه بالسويس.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد صاحب الحساب (مالك محل – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل) وبسؤاله قرر بإكتشافه من خلال كاميرات المراقبة بالمحل ملكه سرقة بعض مستلزمات التجميل من جانب 3 فتيات (غير معلومات له) عن طريق المغافلة، وعقب نشره مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى قام أهلية الفتيات المذكورات بتسديد قيمة المسروقات له خشية ضبطهن فقام بحذف مقطع الفيديو.

أمكن تحديد وضبط الفتيات الظاهرات بمقطع الفيديو (مقيمات بدائرة قسم شرطة عتاقة) ، وبمواجهتهن إعترفن بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.